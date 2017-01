Stand: 09.01.2017 12:59 Uhr

Abnehmen: Vorsicht bei Diätprodukten

Am Anfang des Jahres boomt der Verkauf von Diätprodukten. Tabletten und Pulver aus der Apotheke und aus Drogeriemärkten sollen beim Abnehmen helfen. In einer Stichprobe von Markt wurde in fünf von acht Apotheken zu Abnehmpulvern geraten, ohne über die möglichen Nebenwirkungen zu informieren. Vor allem Allergiker müssen bei einigen Diätprodukten aufpassen.

Tipps zum Abnehmen

Abnehmpulver können Übergewichtige motivieren, mit dem Abnehmen zu beginnen, sagt Ernährungsmedizinerin Dr. Anne Fleck. Die Nachteile:



Wer ausschließlich auf Pulver setze, dem drohe der gefürchtete Jo-Jo-Effekt.

Ernährt man sich längere Zeit nur mit Abnehmpulver, kann es zu Kreislaufbeschwerden, Störungen im Elektrolythaushalt und zu Verstopfungen kommen.

Einige "Fettburner" enthalten Bestandteile von Krebstieren und können bei Allergikern im schlimmsten Fall einen allergischen Schock hervorrufen.

Die Ärztin empfiehlt zum Abnehmen gesundes Fett, viel Gemüse, wenig Kohlenhydrate und ausreichend Bewegung.

