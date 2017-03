Stand: 17.03.2017 16:04 Uhr

Sea Life: Eine Reise durch die Weltmeere

Muränen, Rochen, Haie und Seepferdchen gehören zu den rund 2.500 Bewohnern des Sea Life Aquariums in Timmendorfer Strand. In 38 Becken können die Besucher verschiedene Unterwasserwelten von der Ostsee über die Tiefsee des Atlantiks bis zu tropischen Gewässern kennenlernen. Der sogenannte Ozeantunnel erlaubt trockenen Fußes den Gang durch das große Tropenbecken, in dem unter anderem Ammenhaie und Schwarzspitzen-Riffhaie sowie Drücker-, Doktor- und Clownfische leben. In einer Sonderschau zeigt das Aquarium in diesem Jahr zwei große achtarmige Kraken in der Oktopus-Höhle.

Neue Oktopoden im Sea Life Center Schleswig-Holstein Magazin - 13.03.2017 19:30 Uhr Die zwei Kraken Otto und Hankie sind das neue Highlight im Sea Life Centre in Timmendorfer Strand. Das Faszinierende: Sie sind lernfähig, wie kein anderes Weichtier.







Als Attraktion werden täglich Schau-Fütterungen angeboten. In einem speziellen Becken leben Meeresbewohner, die Besucher berühren dürfen. Dazu zählen Krebse, Seesterne und Seeanemonen.

Ausflug in den Regenwald

Ein Ausstellungsbereich widmet sich dem Thema Regenwald. In den Gehegen sind ein großer Waran, Schlangen, Schildkröten und Piranhas zu sehen. Auch das asiatische Zwergotter-Paar Bonnie und Clyde hat im Regenwald sein Zuhause. Die Tiere werden täglich um 11 Uhr öffentlich gefüttert.

Sea Life Timmendorfer Strand Kurpromenade 5

23669 Timmendorfer Strand

Tel. (04503) 358 80



aktuelle Öffnungszeiten und Eintrittspreise auf der Website des Sea Life

