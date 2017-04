Stand: 20.04.2017 12:42 Uhr

Auf Rügen in den Frühling wandern

Rügen wandernd erkunden - unter fachkundiger Führung und zumeist kostenlos - das bietet die Tourismuszentrale der Insel an. Der diesjährige Wanderfrühling startet am 21. April und dauert bis zum 30. April. Rund 60 interessante Touren stehen auf dem Programm - darunter Ausflüge auf die Halbinsel Jasmund, Rundgänge durch die Seebäder, Fotosafaris oder Wanderungen am Kap Arkona. Einige Touren sind speziell für Radfahrer konzipiert, Familien können sich in Binz auf eine Schnitzeljagd begeben.

Zum Auftakt: Sternwanderung ins Weltnaturerbe

Zum Auftakt geht es am Freitag (21. April) in den Nationalpark Jasmund, der mit seinen Buchenwäldern zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört. Von drei Orten aus starten die Gruppen, die von Nationalparkrangern begleitet werden (10 Uhr: Parkplatz Hagen, 11 Uhr: Parkplatz Stubbenkammerstraße und Buswendeplatz Weddingstraße). Ziel ist die Waldhalle, die nach großem Umbau demnächst als Welterbeforum eröffnet wird.

Abwechslungsreiches Programm und verschiedene Schwierigkeitsgrade

Für die meisten Ausflüge gilt: Teilnahme kostenlos, Anmeldung erwünscht oder erforderlich, da die Teilnehmerzahl häufig begrenzt ist. Für jeden Geschmack und jeden Fitnessgrad ist etwas dabei. So stehen etwa Power-Wandern und Nordic Walking oder gemütliche Spaziergänge auf dem Programm. Manche Touren führen auf historische Pfade, andere in die Natur. Dazu zählen Kräuterführungen oder eine Wanderungen entlang der Liegeplätze von Robben. Frühaufsteher und gut trainierte Wanderer können die Küste zum Sonnenaufgang erkunden (26. April, Start um 5 Uhr in Göhren).

Das Programmheft gliedert die Touren in die Kategorien leicht, mittel und schwer. Einige Wanderungen werden von Rangern geführt, die viele Informationen über die Landschaft vermitteln. Das komplette Programm mit allen Informationen über Ziele, Zeiten und Treffpunkte hat die Tourismuszentrale Rügen in einem Flyer zusammengestellt.

Karte: Sehenswertes auf Rügen und Hiddensee

