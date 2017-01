Stand: 19.01.2017 17:01 Uhr

Fehmarns Mammut aus dem Meer

Naturkunde, Technik und die Kulturgeschichte von Völkern in Übersee: Das sind die drei Schwerpunkte der Galileo Wissenswelt in Burg auf der Insel Fehmarn. Die Schau will mehr sein als eine Sammlung und bietet an vielen Stellen Angebote zum Mitmachen. Besonders im technischen Ausstellung können Kinder wie Erwachsene experimentieren und so Einblicke in die Gesetze der Naturwissenschaften gewinnen. Die Themen reichen von optischen Täuschungen über Mathematik bis zu elektrischen Phänomenen.

Ein Mammut für Schleswig Holstein





















Ein Mammut aus der Eiszeit

Besonders stolz sind die Organisatoren auf ihr jüngstes Exponat, das Skelett eines Mammuts. Es besteht aus 270 einzelnen Knochen, die rund 40.000 Jahre alt sind. Gefunden wurden sie meist von Fischern in der Nordsee zwischen den Niederlanden und England. Zwar stammen die Knochen von verschiedenen Tieren, bieten aber jetzt zusammengesetzt einen Eindruck von der Größe der mehr als fünf Meter langen und drei Meter hohen, ausgestorbenen Riesen.

Weitere Ausstellungsstücke im Museumsteil Naturkunde sind Versteinerungen, Dinosaurier-Modelle, Mineralien.

Völkerkunde am Hafen

Während sich die Ausstellungen für Naturkunde und Technik unter einem Dach am westlichen Rand von Fehmarns Hauptort Burg befinden, liegt das Übersee-Museum am Hafen von Burgstaaken. Es zeigt Gebrauchsgegenstände und Kunsthandwerk von Völkern aus Afrika, Asien und Ozeanien. Weitere Bereiche befassen sich mit der Musik und Religion der Menschen. Die drei Ausstellungsbereiche können einzeln oder mit einem Kombiticket besucht werden.

