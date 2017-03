Resebergweg 11

23569 Lübeck

Tel. (0451) 30 17 05



Lammführungen:

jeweils sonntags, 15 Uhr am 26. März, 2. April, 9. April, 23. April, 30. April und 7. Mai.

Kosten: 3 Euro

Anmeldung:

telefonisch unter (0451) 30 17 05 oder per Mail lpv(at)dummersdorfer-ufer.de



Osterfest:

am 15. April, 11 bis 15 Uhr

mit Ostereiersuche und Flohmarkt



Aktuelle Informationen zum Naturraum Dummersdorfer Ufer sowie zu Projekten und Veranstaltungen auf der Website des Vereins