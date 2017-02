Stand: 02.02.2017 10:49 Uhr

Warnemünde lädt zur Winter-Strandparty

Die Ostseestrände sind im Winter eher verwaist. Das gilt am Wochenende (3.-5. Februar) jedoch nicht für Warnemünde, denn das Seebad lädt zum Wintervergnügen ein. Auf dem Programm stehen am Sonnabendnachmittag ein Reiterumzug und Pferderennen am Strand. Die Eisbader erfrischen sich gegen 13 Uhr beim Eisfasching in der kalten Ostsee und steigen am Sonntagmittag zum Katerbaden noch einmal ins Wasser. Am Leuchtturm und der Strandpromenade bieten Händler und Gastronomen beim Wintermarkt ihr Sortiment an. Am Sonntag haben zusätzlich viele Geschäfte in Warnemünde geöffnet.

Strandsauna und Rockmusik

Auch wenn die Sonne nicht scheinen sollte, finden Besucher in Strandkörben ein gemütliches Plätzchen: Die Körbe stehen im großen Kreis um ein Lagerfeuer. An drei weiteren Stellen brennen Strandfeuer zum Aufwärmen. Wer es noch heißer mag, kann in der Strandsauna schwitzen. Zum abendlichen Musikprogramm am Freitag und Sonnabend gehören Auftritte mehrerer Bands beim Leuchtturm-Winterrock. Alle Veranstaltungen des Wintervergnügens im Überblick stehen auf der Website der Stadt Rostock.

Karte: Sehenswürdigkeiten in Rostock und Warnemünde

