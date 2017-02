Stand: 03.02.2017 09:40 Uhr

Clausthal-Zellerfeld: Bergstadt im Harz

Clausthal-Zellerfeld gehört zu den sieben alten Bergstädten des Oberharzes. Heute ist der Luftkurort mit rund 15.000 Einwohnern, der aus den Ortsteilen Clausthal und Zellerfeld besteht, auch eine Hochschulstadt. An der Technischen Universität lernen knapp 5.000 Studierende unter anderem in den Fachbereichen Energie und Rohstoffe, Natur- und Materialwissenschaften sowie Informatik und Maschinenbau.

Schlittenhunde Adventure Am 4. und 5. Februar 2017 treffen sich Schlittenhunde-Teams aus dem Profi- und Amateur-Bereich zu Rennen in Clausthal-Zellerfeld. In sieben Klassen starten die Gespanne auf die acht bis zehn Kilometer lange Strecke. Beginn ist am Samstag und Sonntag jeweils um 10.30 Uhr. Das komplette Programm finden Sie hier.

Sport im Sommer und Winter

Clausthal-Zellerfeld liegt auf rund 500 Metern Höhe, umgeben von dichten Wäldern. Das lockt im Sommer Wanderer und Naturfreunde an, in der kalten Jahreszeit Wintersportler. Ob Mountainbiking oder Reiten, Skilanglauf oder Rodeln, für viele Sportarten im Freien finden sich gute Bedingungen. Spätestens seit Arnd Peiffer, der für den WSV Clausthal-Zellerfeld startet, zur Weltspitze im Biathlon gehört, wurden viele auf die Trainingsmöglichkeiten in der Region aufmerksam.

Deutschlands größte Holzkirche

Gegenüber des historischen Eingangs zur Universität, in der Ortsmitte von Clausthal, steht unübersehbar die hellblaue Marktkirche zum Heiligen Geist. Sie wurde in den Jahren 1637 bis 1642 erbaut. Mit einst 2.200 und heute rund 1.000 Sitzplätzen ist sie die größte Holzkirche Deutschlands. Fünf seitlich angebaute Treppentürme führen auf die Emporen. Die Fassade der Fachwerkkonstruktion ist komplett mit Holz verkleidet, Sprossenfenster lassen Licht in den Innenraum.

Auch das stattliche Rathaus und das historische Gebäude des Oberbergamts gruppieren sich um den zentralen Platz. Mit seinen Fachwerkhäusern ist Clausthal-Zellerfeld zu jeder Jahreszeit ein beliebtes Ausflugsziel. Sehenswert ist unter anderem die mit kunstvoll geschnitzten Gesichtern verzierte Berg-Apotheke, von Einheimischen auch "Fratzenapotheke" genannt. In unmittelbarer Nähe befindet sich das Dietzelhaus von 1673. Das farbenfrohe Bürgerhaus steht für den einstigen Reichtum der Oberharzer. Heute hat dort die Tourist-Information ihren Sitz.

Silber sorgte für Wohlstand

Um 1150 hatten sich die ersten Siedler am Benediktinerkloster Cella niedergelassen. Nur kurze Zeit später fanden sie Silberadern. Es war der Beginn des Bergbaus. Während seiner Blüte im 17. und 18. Jahrhundert waren die Clausthaler Gruben die bedeutendsten im Oberharz. Noch heute wird die Stadt von rund 70 Teichen umgeben. Sie sorgten einst für den Antrieb der Entwässerungspumpen und Wasserräder in den nahen Bergwerken. Seit 2010 gehören sie zum Weltkulturerbe "Oberharzer Wasserwirtschaft".

Ein Museum für den Bergbau

Bereits 1892 wurde das Oberharzer Bergwerksmuseum gegründet, das älteste Bergbaumuseum Deutschlands. Die Ausstellung im Hauptgebäude und die Anlagen im Freigelände veranschaulichen die harte Lebens- und Arbeitswelt der Kumpel. Im Schaubergwerk des Museums begeben sich Besucher auf eine Entdeckungsreise in die Zeit, als Maschinen noch aus Holz statt aus Eisen gebaut wurden. Alle Ausstellungsstücke sind Originale, die einst in Betrieb waren. Auch die berühmte Fahrkunst, ein Aufzug für Bergleute, die 1833 in Zellerfeld erfunden wurde, ist dort zu sehen.

Glas und Bier im Handwerkerhof

Die Kunst des Glasmachens, ein mehr als 2.000 Jahre altes Handwerk, fasziniert noch heute. Im Kunsthandwerkerhof können Besucher dabei zusehen, wie aus einer 1.200 Grad heißen Glasmasse Vasen, Schalen und Figuren manuell geformt werden. Zum Kunsthandwerkerhof gehört auch eine Brauakademie, in der nach traditionellem Rezept Bier hergestellt wird.

Der wohl berühmteste Clausthaler ist Robert Koch. Der Arzt, Bakteriologe und Nobelpreisträger von 1905 kam 1843 im Harz zur Welt und ist heute Ehrenbürger seiner Heimatstadt.

Karte: Clausthal-Zellerfeld

Dieses Thema im Programm: Lust auf Norden | 03.02.2017 | 18:15 Uhr