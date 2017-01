Stand: 05.01.2017 10:59 Uhr

Planten un Blomen - auch im Winter attraktiv

Ob japanische Teezeremonie oder Töpferkurs für Kinder, Spaziergang unter Palmen oder Ruhepause zwischen Rosen: Planten und Blomen ist mit seiner Lage zwischen Dammtorbahnhof und Millerntor nicht nur Hamburgs zentralster Park, sondern zugleich einer der vielseitigsten. Selbst in der kalten Jahreszeit fällt der Park nicht in Winterschlaf: Auf der Eisbahn tummeln sich dann die Schlittschuhläufer, während sich die Besucher der Tropenhäuser in wärmere Gefilde träumen. Dort ist der Eintritt sogar frei. Auch für einen Winterspaziergang bietet sich der Park an.

Großes Angebot an Veranstaltungen

Kaum eine andere Grünanlage kann mit einem derart riesigen Angebot an Spiel- und Sportmöglichkeiten, exotischen Gärten und regelmäßigen kulturellen Veranstaltungen aufwarten. Zugleich besticht der Park durch gepflegte Staudenbeete, lauschige Schattenplätze und etliche Wasserflächen. An sonnigen Tagen zieht es zahllose Hamburger aus den umliegenden Innenstadtbüros zur Mittagspause ins Grüne auf die bereitstehenden Bänke und Liegestühle. An den Wochenenden strömen Familien auf die Spielplätze, zur Minigolfanlage oder zu einer der vielen Veranstaltungen für Kinder. Romantisch gestimmte Städter kommen vor allem an warmen Sommerabenden in den Park, um am Parksee die berühmten Wasserlichtkonzerte zu verfolgen.

Ergebnis mehrerer Gartenbau-Ausstellungen

Die kunstvolle Gestaltung und das große Freizeitangebot sind kein Zufall: Insgesamt vier Gartenbau-Ausstellungen gaben dem Park seine Form, jede Schau drückte der Grünanlage einen weiteren Stempel auf und fügte neue Attraktionen hinzu. Die vielen kunstvoll angelegten Sondergärten - vom Apothekergarten über die Mittelmeerterrassen bis zum Japanischen Garten - sowie die zahllosen versteckten Sitzplätze zwischen blühenden Stauden und plätschernden Wasserläufen machen heute den Reiz von Planten un Blomen aus.

Am besten mit Bahn oder Bus anreisen

Wer die Anlage besucht, sollte möglichst mit der Bahn (U1 Stephansplatz, U2 Messehallen oder U3 St. Pauli, S-Bahnlinien S11, S21 und S31 bis Dammtor), dem Bus (Linie 112) oder dem Rad anreisen - Parkplätze sind knapp. Fahrräder müssen im Park geschoben werden. Der Park ist täglich ab 7 Uhr geöffnet, nachts wird er abgeschlossen (Mai bis Ende September um 23 Uhr, Oktober bis März um 20 Uhr, April um 22 Uhr). Nähere Informationen über die einzelnen Gärten sowie über Veranstaltungen finden sich auf der Website des Parks.

