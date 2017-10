Stand: 02.10.2017 12:37 Uhr

Reise durch Hamburgs historischen Nahverkehr

Kreuz und quer durch Hamburg im fast 100 Jahre alten U-Bahnwaggon, in Deutschlands ältestem fahrtüchtigen Dampfschiff, in der historischen Hafenfähre und in etlichen Oldtimer-Bussen: Das ist möglich am Verkehrshistorischen Tag am kommenden Sonntag (8. Oktober). Einen Tag lang verkehren die historischen Fahrzeuge auf Hamburgs Straßen, Schienen und Gewässern und laden Besucher zum Mitfahren ein. Fahrgäste können beispielsweise mit der 1955 erbauten Hafenfähre "Bergedorf" von den Landungsbrücken über die Elbe schippern, danach mit dem 1920 erbauten U-Bahn-Triebwagen T 6 220 nach Barmbek weiterfahren und dort wahlweise in einen rund 50 Jahre alten S-Bahnzug oder in den Alsterdampfer St. Georg umsteigen.

Mit dem Oldtimer-Bus zum Kleinbahn-Museum

Mehrere alte Busse, darunter die sogenannte Bergziege, die ab 1973 durch das Blankeneser Treppenviertel fuhr, stehen ebenfalls zum Einsteigen bereit. Auf einer der Buslinien geht es bis nach Wohldorf zum Kleinbahnmuseum. Mehrmals täglich, zwischen 9.30 und 19 Uhr, verkehren die Oldtimer des Nahverkehrs auf ihren festgelegten Routen.

Für 18 Euro einen Tag lang auf Zeitreise

"Fahr-Billets" zur Mitfahrt sind an mehreren HVV-Servicestellen - unter anderem am Jungfernstieg, am Hauptbahnhof, in Barmbek und Altona - für 18 Euro erhältlich. Sie gelten ganztägig für einen Erwachsenen und bis zu drei Kinder bis 14 Jahre und auch in den "normalen" Verkehrsmitteln des HVV. Wer von auswärts kommt, kann sein Ticket auch per Mail bestellen. Zudem sind Restkarten bei den jeweiligen Schaffnern im Fahrzeug erhältlich.

Einen Überblick über alle Verkaufsstellen, ein Fahrplan sowie detaillierte Beschreibungen der beteiligten Fahrzeuge und der Routen sind auf der Website des Verkehrshistorischen Tags zu finden.

Der Verkehrshistorische Tag findet seit 2001 alljährlich statt. An ihm beteiligen sich neben den Hamburger Verkehrsbetrieben mehrere Vereine, die sich der Pflege und dem Erhalt der historischen Fahrzeuge widmen. Der Erlös aus dem Verkauf der "Fahr-Billetts" dient dazu, ihre Arbeit zu unterstützen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 06.10.2016 | 19:30 Uhr