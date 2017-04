Stand: 06.04.2017 19:06 Uhr

Tipp: Hamburg auf dem Fahrrad entdecken

Das Wochenende steht vor der Tür - und der Sonntag verspricht der schönste Tag der Woche zu werden: 20 Grad und Sonne satt. Wie wäre es mit einer neuen Route für Ihre Radtour?

Unsere Moderatoren und Reporter haben einige ihrer liebsten Strecken zusammengestellt. Dazu gibt es Tipps, wo Sie zwischendurch einkehren oder etwas erleben können. Hamburg-Journal-Moderator Christian Buhk radelt aus dem Alstertal in die City, NDR 90,3-Wetter- und Verkehrsfee Petra Passig fährt unter der Elbe in den Süden der Stadt und Reporterin Steffi Banowski startet ab Wedel in die Haseldorfer Marsch.

Karte: Strecken-Tipps für die nächste Fahrradtour

Fahrradtour: Tipp von Christian Buhk

Der Tipp von Christian Buhk für eine Hamburg-Raddtour ist ein Klassiker. Von der Schleuse in Poppenbüttel immer am Fluss entlang durch Wellingsbüttel, Richtung Alsterdorf.







Fahrradtour: Tipp von Petra Passig

Los gehts an der U-Bahn-Station St. Pauli, vorbei am Bismarck-Denkmal, dann Richtung Landungsbrücken. Dort empfiehlt Petra Passig schon die erste Stärkung, bevor es weiter gen Süden geht.







ADFC: Fahrradtour-Tipps in Hamburg

Auf der Seite des ADFC finden Sie zahlreiche Touren zum Nachfahren und darüber hinaus Informationen zu Charakteristik der Strecke, der Befahrbarkeit und Sehenswertem.

NDR 90,3 | 07.04.2017 | 07:35 Uhr