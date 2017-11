Stand: 17.11.2017 16:30 Uhr

Santa Pauli: Der Kiez kommt in Feststimmung

Strippende Engel, Porno-Karaoke und Pink Christmas Disco: Auf dem Hamburger Kiez klingen die Glocken zur Adventszeit schriller als anderswo. Bereits mehrere Tage vor den meisten großen Weihnachtsmärkten hat dort Santa Pauli begonnen - nach Ansicht der Veranstalter Hamburgs "geilster Weihnachtsmarkt".

So schrill war die Kiez-Weihnacht 2016











Spielbudenplatz startet in die (be)sinnliche Zeit

Während im Ü-18-Weihnachtswald die Hüllen nicht nur bei Frauen fallen und frivole Lesungen die Fantasie der Besucher anregen sollen, gibt es auf der Showbühne täglich Live-Musik - garantiert ohne Posaunenchor. An den Buden finden sich neben Sexspielzeug und frivolen Anhängern auch traditionelle Weihnachtsartikel. Natürlich fehlen auch die Glühweinstände und Imbisse nicht. Außerdem werden Feuerzangenbowle, Cocktails und Glüh-Cola ausgeschenkt.

Wo: Spielbudenplatz

Termin: 17. November bis 23. Dezember 2017, Totensonntag (26.11.) geschlossen

Öffnungszeiten: Mo bis Mi 16 - 23 Uhr, Do bis 16 - 0 Uhr, Fr/Sa 13 - 1 Uhr, So 13 - 23 Uhr

Anfahrt: S 1/S 3 bis Reeperbahn oder U 3 bis St. Pauli

Weitere Weihnachtsmärkte öffnen nach Totensonntag

Die meisten anderen Weihnachtsmärkte in der Hansestadt - darunter der historische Markt vor dem Rathaus und der Markt in der Mönckebergstraße - öffnen am Montag, 27. November. Bereits seit dem 4. November läuft auf dem Wandsbeker Marktplatz der "Winterzauber" samt Eisbahn und Glühweinbuden.

