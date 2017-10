Stand: 13.10.2017 15:38 Uhr

Hamburgs Speicherstadt entdecken

Brücken, Kanäle und imposante Backsteingebäude, die sich im Wasser spiegeln: Zwischen Deichtorhallen und Baumwall liegt im nordöstlichen Teil des Hamburger Hafens ein architektonisch und historisch besonders interessantes Viertel - die Speicherstadt. Der weltgrößte zusammenhängende Lagerhauskomplex entstand Ende des 19. Jahrhunderts und wird geprägt von wilhelminischer Backsteingotik der Gründerzeit mit schönen Giebeln, Erkern und Türmen.

Unterwegs auf dem Wasser

Um einen ersten Überblick zu bekommen, sollten Besucher die Speicherstadt am besten vom Wasser aus erkunden. Die Barkassen-Törns starten am Vorsetzen und fahren unter anderem durch das enge Kehrwiederfleet. Von dort fällt der Blick auf die alten Bauten. Auf deren Speicherböden lagerten früher hochwertige Güter wie Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Tabak. Heute befindet sich dort das größte Orientteppichlager der Welt - es nimmt 20 Prozent der Gesamtfläche der Speicherstadt ein. Außerdem haben sich viele Kreative, Museen und gastronomische Betriebe in den schönen alten Gebäuden eingemietet.

Vom Arbeiter-Wohnviertel zur Freihandelszone

Vom 17. bis zum Ende des 19. Jahrhundert war das Gebiet zwischen Zollkanal und Sandtorhafen ein Wohnviertel für Hafenarbeiter und Handwerker. Sie wurden zwangsumgesiedelt, als dort 1885 der Bau eines neuen Lagerhauskomplexes begann. Hintergrund für diese Maßnahme: Die Hamburgische Bürgerschaft hatte beschlossen, sich dem Zollgebiet des Deutschen Reiches anschließen und musste als Konsequenz die Zollfreiheit, die bis dahin für das gesamte Stadtgebiet gegolten hatte, aufgeben. Lediglich das Freihafengebiet blieb zollfrei. Deshalb fiel die Entscheidung, dort Lagerhäuser zu errichten. 1888 wurde die Speicherstadt eingeweiht und in den Folgejahren bis 1927 weiter ausgebaut.

Heute gehört die Speicherstadt nicht mehr zum Freihafen und steht unter Denkmalschutz. Seit Juli 2015 zählt sie - zusammen mit dem Kontorhausviertel - zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Eine Vielzahl von Museen

Nicht nur ihre außergewöhnliche Architektur macht die Speicherstadt zu einer Touristenattraktion, sondern auch die Ausstellungen, Restaurants, Cafés und Museen. Das Speicherstadtmuseum etwa informiert umfassend über die Entstehung der Gebäude, ihre Nutzung als Lager für edle Güter und den Handel mit Kaffee und Tee. Im ehemaligen Zollamt Kornhausbrücke ist das Deutsche Zollmuseum untergebracht, es widmet sich der spannenden Arbeit des Zolls vom Altertum bis in die Gegenwart. Dazu zählen Themen wie Artenschutz, Produktpiraterie und Schmuggel.

Im Kaffeemuseum Burg erfahren Besucher alles über die Welt der Kaffeebohne und können unter anderem einen historischen Trommelröster aus dem Jahre 1925 in Betrieb sehen. Wer Gewürze mag, und diese nicht nur riechen, sondern auch in einem Original-Speicher sehen und anfassen möchte, sollte das Gewürz-Museum "Spicy's" besuchen. Etwas Besonderes ist die Ausstellung "Dialog im Dunkeln": Der lichtlose Parcours lässt die Besucher in die Welt von Blinden eintauchen, sie müssen sich im Rahmen einer Führung nur durch Tasten, Fühlen, Hören und Schmecken zurechtfinden.

Gruseln und Staunen

Die derzeitigen Hauptattraktionen der Speicherstadt, zumindest was die Besucherzahlen angeht, liegen in den Gebäuden Kehrwieder 2 und 4, vor denen sich nicht selten lange Schlangen bilden: das Gruselkabinett "Dungeon" und das benachbarte "Miniatur Wunderland". Während das "Dungeon" dunkle Ereignisse der Hamburger Geschichte in Shows und Geisterbahnfahrten nachstellt, zeigt die größte Modelleisenbahn-Anlage der Welt Städte, Regionen und Länder im Taschenformat. Mehr als eine Million Besucher kommen jährlich hierher, um Züge, selbst fahrende Feuerwehrautos oder die Alpen, Skandinavien oder die Stadt Hamburg en miniature zu bestaunen.

Wer sich für Schifffahrt interessiert, sollte einen Abstecher in die angrenzende Hafencity machen. Dort präsentiert das Internationale Maritime Museum in einem Speicher von 1878 auf zehn Etagen rund 40.000 Schiffsmodelle, 5.000 Gemälde und Tausende weiterer maritimer Gegenstände.

Illuminierte Speicherstadt

Zu den kulturellen Höhepunkten zählt im Sommer das Theaterstück "Der Hamburger Jedermann". Es erzählt die Geschichte eines geldgierigen Geschäftsmanns aus der Speicherstadt, der seine Seele des Profits wegen dem Teufel verkauft. Die Aufführung findet im Freien vor der beleuchteten Speicherfront am Brooksfleet statt, die Teil des beeindruckenden Bühnenbildes ist. Auch sonst lohnt ein Besuch der Speicherstadt am späten Abend, wenn nicht mehr viele Menschen dort unterwegs sind: Viele Brücken und Gebäude sind dann - im Rahmen eines Lichtkonzeptes des Künstlers Michael Batz - beleuchtet und die Atmosphäre ist einzigartig.

Karte: Die Speicherstadt

