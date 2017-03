Stand: 01.03.2017 10:20 Uhr

Die ganze Welt in einem Museum

Indianische Tipis, ein traditionelles Haus der Maori und Goldschätze der Inka: Das Hamburger Museum für Völkerkunde zeigt eine der größten völkerkundlichen Sammlungen Europas. Tausende Gegenstände sowie Fotos, Filme und Tonaufnahmen stammen aus allen fünf Kontinenten. In unterschiedlichen Kombinationen präsentiert, sollen sie den Besuchern "Zugänge zu einem anderen Weltverständnis" vermitteln, so der Anspruch des Museums. An diesem Sonntag (5. März) stehen die Kultur und das Essen Japans im Mittelpunkt, denn das Museum feiert "Hina Matsuri", das japanische Mädchenfest.

Vorträge und Thementage

Museum für Völkerkunde Rothenbaumchaussee 64

20148 Hamburg

Tel. (040) 42 88 790



aktuelle Öffnungszeiten und Eintrittspreise auf der Website des Museums

Die mehr als 5.000 Quadratmeter große Fläche teilen sich Dauerausstellungen, darunter Sammlungen mit Kunstschätzen der Inka und Maya sowie aus der Alten Ägypter. Außerdem sind bedeutende Stücke der afrikanischen Kunst zu sehen sowie Exponate aus Bali und der Südsee. Zum Programm gehören außerdem regelmäßige Sonderausstellungen sowie Thementage, Feste, Führungen und Vorträge. Für viele Ausländer, die in Hamburg leben, ist das Museum zu einem Treffpunkt geworden. Manchmal helfen sie mit, wenn Ausstellungen über ihre Heimat konzipiert und Gegenstände restauriert werden. Viele Angebote richten sich auch an Kinder: Sie können unter anderem als Fährtenleser die Kultur der nordamerkanischen Indianer erkunden oder in offenen Werkstätten eigene Kunstwerke erschaffen.

Seit 1912 an der Rothenbaumchaussee

Das Museum für Völkerkunde besteht unter diesem Namen seit 1879. Es entwickelte sich aus einer ethnographischen Sammlung der Stadtbibliothek von 1842 und hieß später unter anderem "Culturhistorisches Museum". Sein erster hauptamtlicher Direktor, Georg Thilenius, setzte sich ab 1904 für ein eigenes Gebäude ein. 1908 bis 1912 entstand an der Rothenbaumchaussee das heutige Museum in der Architektur des späten Jugendstils.

Weitere Ausflugstipps Wo Familien in Hamburg viel erleben können Staunen, entdecken, mitmachen: Viele Ausstellungen, Museen und Parks locken mit Angeboten für Groß und Klein. Eine Auswahl spannender Ausflugsziele für Familien in Hamburg. mehr

Weitere Informationen Verborgene Schätze im Völkerkundemuseum Das Hamburger Museum für Völkerkunde hat um die 250.000 Objekte. Nur ein Bruchteil davon ist zu sehen. Im Fundus verstecken sich Schätze wie 100 Jahre alte Rentier-Parkas. mehr

Dieses Thema im Programm: Lust auf Norden | 03.03.2017 | 18:15 Uhr