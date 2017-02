Stand: 16.02.2017 11:29 Uhr

Flower-Power im Emsland

Im Topengarten plätschert ein Wasserfall zwischen üppigem Grün, im Teich darunter schwimmen Fische. Blühende Zitronen- und Orangenbäume duften. Im südlichen Emsland ist immer Sommer - jedenfalls in den Gewächshäusern des Erlebnisparks Emsflower. Das genießen auch Hunderte Schmetterlinge, die frei durch eine 1.000 Quadratmeter große Halle mit exotischen Pflanzen fliegen.

Blüten und Gemüse unter Glas

Nebenan im Schaugewächshaus gedeihen das ganze Jahr über verschiedene Sorten Gerbera und andere Blumen. Von Mitte Februar bis in den November kommen Gemüsepflanzen wie Paprika, Tomaten und Auberginen dazu. Besucher dürfen nicht nur probieren, sondern können auch an Führungen teilnehmen und bekommen von den Mitarbeitern Tipps für den Anbau im heimischen Garten oder Gewächshaus.

Emsflower Carl-von-Linné-Str. 1

48488 Emsbüren

Tel. (05903) 93 55 30



aktuelle Öffnungszeiten und Eintrittspreise auf der Website des Unternehmens

Mini Emsflower als Schaugarten

Von Mai bis in den späten Herbst wächst und blüht es auch im Freiland. Im Mini Emsflower, einem Schaugarten, werden neue und verbesserte Sorten getestet. So zeigt sich, welche Petunien, Geranien und Begonien unter freiem Himmel am besten gedeihen. Besucher können ihre Meinung auf einem Fragebogen abgeben und so mitentscheiden, welche Sorten im Folgejahr in den Handel kommen.

Riesige Produktionshallen

Emsflower ist nach eigenen Angaben der größte Produzent von Topf- und Beetpflanzen in ganz Europa. Ob Primeln oder Stiefmütterchen, rund ums Jahr werden dort Blumen und Gemüse gezüchtet. Die Produktionsfläche beträgt 100 Hektar oder eine Million Quadratmeter, davon knapp die Hälfte unter Glasdächern. Computer überwachen das Klima und die Böden, Maschinen setzen bis zu 15.000 pro Stunde kleine Pflanzen in größere Töpfe um. Besucher können auch diesen Teil des Unternehmens besichtigen: von einem 250 Meter langen Steg über den Anbauflächen.

Europas größte Gärtnerei Wie geht das? - 30.03.2016 18:15 Uhr Grüner Daumen und jede Menge Hightech: Die Reportage schaut hinter die Kulissen einer emsländischen XXL-Gärtnerei - natürlich pünktlich zu Beginn der Gartensaison.







