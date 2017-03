Stand: 29.06.2016 16:45 Uhr

Eekholt: Wilden Tieren ganz nah sein von Kathrin Weber, NDR.de

Einen Steinmarder, der sich perfekt an seine Umgebung anpasst, mit dem bloßen Auge in der Natur auszumachen, ist nicht ganz einfach. Auch im Wildpark Eekholt brauchen Besucher oft ein wenig Glück und Geduld, um die einheimischen Tiere wie Eichhörnchen, Dachse oder Greifvögel zu entdecken. Sie leben in naturnah gestalteten Gehegen in einer ursprünglichen Landschaft mit Waldflächen, dem Flüsschen Osterau, Feuchtwiesen und Moor. Genau das macht den Reiz des Parks aus, der durch diese Ursprünglichkeit sowie seine schöne Lage besticht.

Interessant und informativ: Öffentliche Fütterungen

Niemand muss befürchten, in Eekhold keine Tiere zu Gesicht zu bekommen. Streifen die Füchse etwa nicht durch ihr Gehege, schlafen sie vielleicht gerade in Stroh gebettet in ihrem Bau - und der ist von oben durch eine Glasscheibe einsehbar. Auch tägliche öffentliche Fütterungen, etwa bei Ottern oder Wölfen, bieten Gelegenheit, die Tiere in Bewegung und aus nächster Nähe zu erleben und Interessantes über sie zu erfahren. Die Tierpfleger versorgen ihre Schützlinge nämlich nicht nur mit Nahrung, sondern informieren die Besucher auch über deren besondere Merkmale, Gewohnheiten und Lebensräume - und zwar mitreißend und gut verständlich. Fragen des Publikums werden gern beantwortet.

Von der Aufzucht bis zur Hirschbrunft

Von Auerhuhn bis Zwergziege - derzeit leben mehr als 700 Tiere aus 100 Arten in dem Wildpark im schleswig-holsteinischen Großenaspe südlich von Neumünster. Ziel der Betreiber ist es, einheimische Wildtiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu zeigen und ökologische Abhängigkeiten zwischen Flora, Fauna und Mensch zu erklären. Verschiedene Pavillons, unter anderem zum Thema Bodenkunde, ein Storchenhaus und ein Moormuseum informieren darüber. Der Wildpark Eekholt widmet sich außerdem dem Tier- und Artenschutz, der Aufzucht von Seeadlern und Schwarzstörchen sowie der umweltpädagogischen Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Schwerpunkt Wölfe

Wölfe bilden einen Schwerpunkt im Bildungsangebot des Tierparks, denn dort ist das Wolfsinformationszentrum Schleswig-Holstein angesiedelt. Besucher können ein kleines Rudel aus geringer Entfernung in einem 10.000 Quadratmeter großen Gehege beobachten. Eine "Wolfsmeile" informiert auf Schrift- und Bildtafeln über die Tiere. Täglich um 15.30 Uhr beginnt die Fütterung, bei der Tierpfleger viele Details über die in Deutschland noch seltene Art vermitteln. In sogenannten Wolfsnächten versucht der Tierpark, die Skepsis vieler Menschen gegenüber Wölfen abzubauen.

Viele Sonderaktionen

Das ganze Jahr über gibt es in Eekholt ein umfangreiches Angebot an Sonderveranstaltungen. Es reicht von den Wolfsnächten im Februar, vogelkundlichen Wanderungen über Führungen zu verschiedenen Themen bis zu Mitmach-Aktionen. Im Herbst ist die Brunft der Hirsche ein interessantes Naturspektakel, Ab Ende Oktober lädt der Park zu den "Dunkel-Munkel-Nächten" ein. Kleine und große Besucher sind eingeladen, durch den dunklen Wildpark zu streifen und dabei mehr über das nächtliche Leben der Tiere zu erfahren.

Nicht verpassen: Die Flugvorführungen

Wie fühlt es sich an, wenn ein ausgewachsener Uhu ganz dicht über den Kopf eines Menschen fliegt und diesen nur um Haaresbreite verfehlt? Und warum tut das Tier das? Wer das erfahren möchte, sollte auf keinen Fall die Flugvorführungen verpassen. Falkner des Wildparks stellen dabei verschiedene Greifvögel vor und lassen sie durch die Zuschauerreihen oder über die dahinter liegende Wiese fliegen. Zu sehen gibt es beeindruckende und äußerst geschickte Tiere - vom kleinen Falken bis zum imposanten Weißkopf-Seeadler.

Um rechtzeitig bei einer Flugvorführungen zu sein, empfiehlt es sich, sie vor dem Rundgang einzuplanen. Gleich hinter dem Eingang informiert ein großes Hinweisschild über die Anfangszeiten. In der Regel finden sie während der Saison (Mitte März bis Ende Oktober) dreimal täglich statt.

Wildpark Eekholt Eekholt 1

24623 Großenaspe

Tel. (04327) 99 23-0

Navi: Stellbrooker Weg, 24598 Heidmühlen



ganzjährig täglich geöffnet, aktuelle Eintrittspreise und Öffnungszeiten auf der Webseite des Wildparks.

Karte: Wildpark Eekholt

