Karpfen - vom Teich auf den Tisch

Der Karpfen ist einer der bekanntesten Süßwasserspeisefische. Er stammt ursprünglich aus Asien und Südosteuropa. Das Fleisch lässt sich ähnlich wie Forelle zubereiten und schmeckt sowohl gekocht, gebraten als auch gegrillt. Mit einem Fettanteil von etwa zehn Prozent ist Karpfenfleisch - anders als häufig behauptet - relativ mager. Außerdem enthält es viele Mineralstoffe und Vitamine.

Beliebtes Festtagsessen

Ein Klassiker ist Karpfen blau: Dabei wird der Fisch in Salzwasser mit Essig gekocht, sodass sich die Fischhaut blassblau verfärbt. So gegart kommt Karpfen vor allem zu Weihnachten und Silvester auf den Tisch. Leider wird der Genuss des Fleisches durch viele Gabelgräten - wie sie auch beim Hecht vorkommen - getrübt. In guten Fischgeschäften können Gourmets Karpfenfilets mit einer Entgrätungsmaschine behandeln lassen. Sie schneidet das Filet alle drei bis vier Millimeter ein, aber nicht durch, sodass die Gräten fein zerteilt und essbar werden.

Nur aus Zucht erhältlich

Karpfen ist bei uns fast ausschließlich aus Zucht erhältlich. In den Zuchtteichen erreicht der anspruchslose Fisch, der sich unter anderem von Würmern und Insektenlarven ernährt, ein Gewicht von ein bis zwei Kilogramm, bevor er abgefischt wird. Dafür wird das Wasser aus den Teichen gelassen und die Fische danach noch einige Tage ohne oder mit nur wenig Nahrung in klarem Wasser gehalten. Dadurch verliert das Fleisch der Tiere seinen leicht modrigen Beigeschmack.

