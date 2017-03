Capriolo tonnato (Rehfleisch mit Thunfischsoße)

Zutaten für das Fleisch (Vorspeise für 4-6 Personen):

600 g ausgelöster Rehrücken

Salz

Pfeffer

Wildgewürz

Olivenöl

Butterschmalz

1 halbierte Knolle Knoblauch

1 Zweig Thymian

1 Zweig Salbei

1 Zweig Rosmarin

1 Zweig Petersilie

Den Rehrücken von Sehen und Silberhäuten befreien und teilen, leicht salzen und pfeffern. Butterschmalz und Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und den Rehrücken von allen Seiten anbraten. Beim Braten ein paar Kräuterzweige und eine halbierte Knoblauchknolle mit in die Pfanne geben. Den Ofen auf 100 Grad vorheizen und den Rehrücken darin etwa 15 Minuten garen. Der Fleischkern sollte noch leicht rosa sein. Den Rücken aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen.

Zutaten für die Soße:

ca. 200 g Suppengemüse

1 Zwiebel

1 junger Knoblauch

1-2 Zweige Petersilie

1-2 Zweige Thymian

2 Lorbeerblätter

2 Eier

½ Zitrone

1-2 TL Senf

1-2 eingelegte Sardellenfilets

eine Handvoll frischer weicher Kräuter

100 ml Rehjus oder Wildfond

250 ml neutrales Pflanzenöl

100 g Crème fraîche

100 g in Öl eingelegte Thunfischfilets

2-3 EL Kapern

Suppengemüse, Zwiebel und eine Knoblauchzehe säubern und in kleine Stücke schneiden. In die Pfanne mit dem Röstansatz geben und anbraten. Kräuter und etwas Wildfond hinzufügen, sodass das Gemüse schmoren kann. Sobald es gar ist, aus der Pfanne nehmen und abkühlen lassen. Die festen Kräuter entfernen.



Die Soße lässt sich am besten mit einem Mixer oder mit dem Pürierstab zubereiten. Das geschmorte Gemüse, ein ganzes Ei, ein Eigelb, die Hälfte der Kapern, Kräuter, Sardellenfilets, Senf, Wildfond und etwas Zitronensaft in einen Becher geben und aufmixen. Dabei nach und nach das Pflanzenöl hinzufügen, bis alles eine cremige Konsistenz hat. Die Soße in einen Topf umfüllen und mit Crème fraîche und den restlichen Kapern verrühren. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Die Thunfischfilets in kleine Stücke zupfen und zum Schluss mit der Soße vermengen.

Zutaten zum Anrichten:

eingelegte Kapernäpfel

kleine Kapern

Oliven

Kräuter

getrocknete Cranberrys

einige Salatblätter

Den Rehrücken in feine Scheiben schneiden und dekorativ auf Tellern platzieren. Die Soße entweder großzügig oder in kleinen Tupfern auf den Fleischscheiben verteilen. Mit Kapernäpfeln, Kapern, Oliven, Kräutern, Cranberrys und Salat garnieren.

Koch/Köchin: Rainer Sass

Letzter Sendetermin: 12.03.2017