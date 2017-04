Bulgursalat

Zutaten für den Salat (für 4 Personen):

200 g grober Bulgur

400 ml Gemüsebrühe

250 g Salatgurke

2 Fleischtomaten

2 Möhren

1 Bund glatte Petersilie

1 Zweig Minze

Pfeffer

Muskat

Salz

Bulgur in einem heißen Topf ohne Fett etwa 1 Minute anrösten. Die Brühe hinzugießen, alles aufkochen und bei schwacher Hitze zugedeckt 15 Minuten ausquellen lassen. Abkühlen lassen, dabei mehrmals durchrühren.



Inzwischen die Gurke waschen und in kleine Würfel schneiden. Tomaten waschen, halbieren und in kleine Würfel schneiden, dabei Kerne und Stielansatz entfernen. Die Möhre putzen, schälen und fein raspeln. Die Petersilie und Minze waschen und trocken schütteln, die Blätter abzupfen und fein hacken.

Zutaten für das Dressing:

4 EL Olivenöl

1 El heller Balsamico-Essig

Salz

Pfeffer

Zucker

Kreuzkümmel

Für die Vinaigrette den Essig in einer Schüssel mit Salz, Pfeffer sowie jeweils einer Prise Zucker und Kreuzkümmel verrühren. Anschlie­ßend das Öl unterschlagen.



Den abgekühlten Bulgur in einer großen Schüssel mit Gemüse und Kräutern mischen und die Vinaigrette unterrühren. Zum Servieren den Salat mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen.



Nährwerte (pro Person):

340 kcal, 41 g Kohlenhydrate, 6 g Eiweiß, 15 g Fett, 8 g Ballaststoffe

Empfehlenswert bei:

Adipositas

Akne

Arthrose

Bluthochdruck

Colitis ulcerosa

Diabetes

Fettleber

Fettstoffwechselstörungen

Gicht

Migräne - ggf. die Tomaten weglassen

Morbus Crohn

Sodbrennen

Rheuma

Verstopfung

Wechseljahresbeschwerden

Letzter Sendetermin: 27.04.2017