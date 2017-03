Nudeln mit Sauerkrautrahm

Zutaten (für 3-4 Portionen):

100 g (in Scheiben) durchwachsener Speck

2 Zwiebeln

500 g Sauerkraut

250 g kurze Nudeln

Salz und Pfeffer

4 EL Olivenöl

1 EL Butter

1/2 EL Zucker

100 ml Geflügelbrühe

200 ml Schlagsahne

1 Bund glatte Petersilie

1 TL Kümmelsaat

Speck in Streifen schneiden, Zwiebel in halbe Ringe schneiden. Sauerkraut sehr gut ausdrücken. Nudeln in reichlich kochendem Salzwasser bissfest garen.



Inzwischen den Speck mit 2 EL Olivenöl in einer Pfanne hellbraun braten, Zwiebel hinzugeben und 2 Minuten mitbraten. Alles aus der Pfanne nehmen.



2 EL Olivenöl in die Pfanne geben und das Sauerkraut anbraten. Butter und Zucker untermischen und bei mittlerer Hitze hellbraun rösten. Brühe und Sahne angießen und aufkochen. Die Zwiebel-Speck-Mischung zufügen.



Petersilienblättchen abzupfen und fein hacken. Soße mit Salz, Pfeffer und Kümmel würzen, Petersilie untermischen.



Nudeln abgießen, abtropfen lassen und unter die Soße mischen.

Koch/Köchin: Tim Mälzer

Letzter Sendetermin: 25.03.2017