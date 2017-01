Räucheraal auf Schwarzbrot mit Rührei

Zutaten (für 4 Portionen):

4 Scheiben Schwarzbrot

2-4 EL Butterschmalz

250 g Räucheraal-Filet

1/2 Bund Schnittlauch

4 Eier

4 EL Schlagsahne

Pfeffer und Salz

Die Rinde vom Schwarzbrot dünn abschneiden. 1-2 EL Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen. Schwarzbrotscheiben halbieren und im heißen Butterschmalz auf beiden Seiten knusprig braten, auf Küchenpapier abtropfen lassen.



Den Aal in 8 gleich große Stücke schneiden und auf einen Teller geben. Im heißen Ofen auf einem Rost auf der mittleren Schiene bei etwa 50 Grad 5 Minuten leicht erwärmen (Umluft nicht empfehlenswert).



Schnittlauch in feine Röllchen schneiden. Eier und Sahne in einer Schüssel mit dem Schneebesen verrühren. 1-2 EL Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen. Eimischung und Schnittlauch dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen. Bei mittlerer Hitze unter Rühren stocken lassen.



Rührei auf den Brotscheiben verteilen und mit dem Aal belegen.

Koch/Köchin: Rüdiger Kowalke

Letzter Sendetermin: 14.01.2017