Rehrücken auf Pilzrisotto mit Quitte

Zutaten (für 4 Personen):

1 ausgelöster und parierter (ca. 800 g) Rehrücken

6 EL Risotto-Reis

1 kleine Zwiebel

1 ½ Zehen Knoblauch

1 Zweig Rosmarin

200 ml Weißwein

400 ml Hühnerbrühe

1 Quitte

200 ml Orangensaft

4 dünne Scheiben Speck

250 g gemischte Pilze

etwas Zitronensaft

Olivenöl

2 Lorbeerblätter

1 EL geschlagene Sahne

3 EL geriebener Pecorino

1 EL kalte Butter

4 Prisen Zimtpulver

Salz und Pfeffer

Zwiebel und Knoblauch schälen und fein würfeln. In wenig Butter und 1 Spritzer Olivenöl in einer Pfanne anschwitzen. Den Rosmarin hacken und hinzufügen. Den Risotto-Reis hinzugeben und kurz mit anschwitzen lassen. Leicht salzen und mit 100 ml Weißwein ablöschen, kurz einkochen lassen und dann 300 ml Hühnerbrühe angießen. Alles unter Rühren aufkochen und 4 Minuten köcheln lassen. Die restliche Hühnerbrühe hinzufügen und das Risotto fertig quellen lassen.



Die Quitte schälen, entkernen und in Scheiben schneiden. In Orangesaft und dem restlichen Weißwein weich kochen und nach Geschmack süßen. Einen Teil der Quittenscheiben zurückhalten und fein würfeln. Den restlichen Teil pürieren, durch ein Sieb passieren und beiseitestellen. Den Speck in Rauten schneiden, kross braten und ebenfalls bis zum Servieren beiseitestellen. Die Pilze (Steinpilze, Shiitake, Pfifferlinge, Herbsttrompeten, Champignons, Austernpilze) putzen und in mundgerechte Stücke schneiden.



Das Rehfleisch mit Salz und Pfeffer würzen, rundherum in sehr heißem Öl in einer ofenfesten Pfanne anbraten und vom Herd ziehen. Etwas Butter und Lorbeer mit in die Pfanne geben und bei Raumtemperatur stehen lassen. Backofen auf 100 Grad Umluft vorheizen. Das Fleisch in den Ofen schieben und circa 12 Minuten garen, bis es eine Kerntemperatur von 54 Grad hat.



Die Pilze in Olivenöl und 1 Butterflocke sowie 1 Messerspitze Knoblauch anbraten. Mit Salz, Pfeffer und etwas Zitronensaft würzen.



Das Risotto mit geschlagener Sahne, geriebenen Pecorino und kalten Butterwürfeln vollenden, nochmals salzen und auf vier vorgewärmte Teller verteilen. Leicht mit Zimtpulver bestreuen.

Anrichten:

gehobelter Pecorino

Die Speckscheiben kurz in der Pfanne oder dem Ofen erwärmen.



Das Risotto mit Quittenstücken, Pilzen, Speckrauten und gehobeltem Pecorino garnieren und mit dem aufgeschnittenen Rehfleisch servieren. Das passierte Quittenmark dekorativ auf dem Tellerrand verteilen.

Koch/Köchin: Wolfgang Pade

Letzter Sendetermin: 01.11.2017