Kabeljau mit Grünkohl-Pesto

Zutaten für das Pesto:

1 kg frischer Grünkohl

1 l Rapsöl

3 Zehen Knoblauch

100 g geriebener Parmesan

1 Prise Cayenne-Pfeffer

Meersalz

aus der Mühle: Pfeffer

Den Grünkohl putzen und waschen und circa 1 Minute in kochendem Salzwasser blanchieren. Anschließend in Eiswasser abschrecken und so gut auspressen, dass kein Wasser mehr im Grünkohl ist. Zusammen mit Knoblauch, Parmesan und Rapsöl in einem Mixer pürieren. Mit Salz, Cayenne-Pfeffer und Pfeffer aus der Mühle abschmecken.

Zutaten für den Kabeljau (für 4 Personen):

4 Stück Kabeljaufilet

1 Zitrone

Fleur de sel

aus der Mühle: Pfeffer

1 Zweig Thymian

1 kleines Stück Butter

Kabeljau mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft von beiden Seiten würzen. Anschließend leicht mehlieren. Von beiden Seiten in einer Pfanne anbraten, dann für etwa 5 Minuten bei 180 Grad mit dem Thymianzweig und etwas frischer Butter im Ofen garen.



Mit je 1 großen Löffel Pesto und einer Beilage nach Wahl, zum Beispiel Blattsalat, servieren.

Sendung/Quelle: Live im Norden: Lüneburg

Koch/Köchin: Michael Röhm

Letzter Sendetermin: 25.10.2017