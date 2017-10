Spaghetti mit Fischfilet-Soße

Zutaten (für 4-6 Personen):

500 g Spaghetti

500 g Fischfilet, z.B. vom Lachs, Wolfsbarsch oder Zander

3 Kräuterseitlinge

2 Knoblauchzehen

1/2 Bund Petersilie

2 Zwiebeln

300 ml Fischfond

100 ml Weißwein

1-2 TL asiatische Fischsoße

1 Zweig Rosmarin

3 Tomaten

20 schwarze, kernlose Oliven

1 EL Butter

1 Prise Chilipulver

1 Bund Basilikum

100 ml Olivenöl

Salz

etwas Zucker

Basilikum mit Olivenöl in einen Mixer geben und zu einem Pesto verarbeiten. Das Pesto sollte eher flüssig als zu fest sein. Mit Salz und etwas Zucker abschmecken.



Die Fischfilets säubern, entgräten und in feine Streifen schneiden. Die Kräuterseitlinge und Tomaten ebenfalls in Streifen schneiden. Zwiebeln und Knoblauch schälen und würfeln. Die Petersilie und den Rosmarin fein hacken. Olivenöl in einer hohen Pfanne erhitzen und darin Zwiebeln, Knoblauch und Pilze kurz anbraten.



Nun Fischfond, Fischsoße und Weißwein hinzufügen, dann den Sud mit Salz, Pfeffer und einem Hauch Chili würzen. 5-6 Minuten leicht köcheln lassen, bis die Pilze gar sind. Parallel die Spaghetti kochen. Die Fischfilets salzen und 2-3 Minuten im Sud garen lassen. Tomatenfleisch, Oliven, Petersilie und Rosmarin hinzufügen und die Butter unterrühren. Alles kurz erwärmen.



Die Spaghetti abgießen und in der Pfanne mit der Soße und den Zutaten vorsichtig vermengen. Alles auf eine große Platte oder Teller geben und mit Pesto beträufeln.

Koch/Köchin: Rainer Sass

Letzter Sendetermin: 21.10.2017