Apfel-Pfannkuchen mit Speck und Salat

Zutaten (für 4 Personen):

2 Eier

150 ml Milch

120 g Vollkornmehl

2 TL Zucker

1 TL Backpulver

frisch geriebene Muskatnuss

½ Bund Dill

½ Bund Schnittlauch

150 ml Buttermilch

3 EL Weißwein-Essig

5 EL Rapsöl

1 EL süßer Senf

4 Handvoll Salat nach Wahl, z.B. Kopfsalat oder Eichblattsalat

2 Äpfel

4 EL Butter

12 kleine Scheiben durchwachsener Schinkenspeck

Salz und Pfeffer

Für den Pfannkuchenteig Eier, Milch, Vollkornmehl, Zucker und Backpulver mit einem Schneebesen glattrühren und kräftig mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. 10 Minuten quellen lassen.



Für das Salatdressing die Kräuter waschen, trocken schütteln, von Stielen befreien und grob hacken. Die Buttermilch mit Essig, Rapsöl und Senf gründlich verquirlen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Salat waschen, abtropfen lassen und in mundgerechte Stücke zupfen.



Den Ofen auf 80 Grad vorheizen.



Die Äpfel mit einem Ausstecher entkernen und in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Wer keinen Ausstecher hat, kann die Kerne mit einem kleinen spitzen Messer herausschneiden. Etwas Butter in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze zerlassen und mit einem Esslöffel 3 Teigportionen in die Pfanne geben – sie sollten jeweils etwas größer als die Apfelscheiben sein. Auf jeden Pfannkuchen eine Scheibe Apfel legen, je 1 EL Teig darauf verteilen und obenauf 1 Scheibe Schinken legen. Wenn kleine Bläschen an der Teigoberfläche sichtbar werden, die Pfannkuchen wenden und fertig backen. Sie sollten von beiden Seiten goldbraun sein.



Die ersten Pfannkuchen auf einem Teller im Ofen warmhalten, bis alle Pfannkuchen gebacken sind. Den Salat mit dem Dressing vermengen und mit den heißen Pfannkuchen anrichten.

Letzter Sendetermin: 23.10.2017