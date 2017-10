Caesar Salad mit Garnelen und Fischfilets

Zutaten (für 4 Personen):

4 kleine Römersalate

4 Scheiben Toast oder Kastenweißbrot

4 Eier

100 g (am Stück) Parmesan

2 (mit geschuppter Haut) Wolfsbarschfilets

12 rohe Garnelen

Olivenöl

Pfeffer

Salz

2 Zehen Knoblauch

1 (Bio-) Zitrone

Den Salat säubern und in mundgerechte Stücke und Blätter teilen. Die Brotscheiben in Würfel schneiden. Butterschmalz und Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Brotwürfel goldbraun ausbacken. Dabei etwas salzen und mit geriebener Zitronenschale bestreuen. Die Eier wachsweich kochen.



Fischfilets und Garnelen säubern und mit Salz und Pfeffer bestreuen. Die Fischfilets in etwa 2 cm große Stücke schneiden. Den Knoblauch pellen und sehr fein würfeln.



Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und Garnelen sowie Fischfilets darin 2-3 Minuten braten. Die Fischfilets längere Zeit auf der Haut braten, damit sie schön knusprig werden. Erst wenden, wenn die Oberfläche fast gar ist. Kurz vor Garende den Knoblauch in die Pfanne geben und mit den Garnelen und Fischfilets leicht vermengen.

Zutaten für die Soße:

2 Eigelb

1 EL Senf

100 ml geschmacksneutrales Pflanzenöl

100 ml Olivenöl

2-3 EL fettarme Joghurt

2 Anchovis

1 Spritzer Worcestershiresoße

2-3 EL geriebener Parmesan

1 Zehe Knoblauch

etwas Zitronensaft

Pfeffer

Salz

Die Anchovis gut abwaschen und sehr fein hacken. Knoblauch schälen und durch eine Presse drücken. Den Parmesankäse gegebenenfalls reiben.



Eigelb und Senf in einen Behälter geben. Mit dem Rührgerät oder einem Stabmixer die Zutaten vermengen und nach und nach das Öl in kleinen Portionen angießen. Entsteht eine cremige und feste Bindung, kann man das restliche neutrale Öl und das Olivenöl in größeren Portionen hinzufügen.



Joghurt, Anchovis, Knoblauch und Parmesan unterrühren. Das Dressing mit einem Spritzer Worcestershiresoße, Zitronensaft, Cayenne-Pfeffer und Salz abschmecken.

Anrichten:

Den Salat mit der Soße vermengen und auf Teller legen. Darauf Brot-Croutons, Eierhälften, Garnelen und Fischfiletstücke verteilen. Zum Schluss großzügig gehobelte Parmesanspäne darüber streuen.

Koch/Köchin: Rainer Sass

Letzter Sendetermin: 22.10.2017