Bunte Herbst-Bowl mit Rinderfilet und Garnelen

Zutaten (für 4 Personen)

250 g Shiitake-Pilze

250 g Champignons

300 g Zuckerschoten

300 g Cocktailtomaten

200 g Zartweizen

400 ml Geflügelbrühe

400 g Rinderfilet

200 g Garnelen

Zum Anbraten: eine Butterflocke

Zum Marinieren und Anbraten: etwas Rapsöl

Zum Abschmecken: Etwas Tabasco

50 g geröstete Cashewkerne

Etwas gehackte Blattpetersilie

Zum Anrichten: Etwas Rucola

Zum Würzen: Salz, Pfeffer, Zucker und Oregano

2 Schalotten

150 g Mascarpone

Alle Pilze in Scheiben und die Zuckerschoten in feine Streifen schneiden. Die Pilze werden später in Rapsöl angebraten, gewürzt und mit einer Butterflocke verfeinert.



Die Zuckerschoten mit Salz, Pfeffer, Zucker und etwas Rapsöl marinieren. Die Tomaten mit Öl beträufeln, dann mit Salz, Pfeffer und Oregano würzen und im Ofen bei 110 Grad für etwa 10 Minuten garen. Den Zartweizen in der Brühe abkochen. Das Rinderfilet in 8 Scheiben schneiden, in einer Pfanne etwas Rapsöl erhitzen, die Steaks von beiden Seiten anbraten, würzen und in Alufolie einschlagen.



Die Garnelen in der Steakpfanne anbraten, würzen und mit einer Butterflocke vollenden. Für die Soße Mascarpone mit gewürfelten Schalotten, gehackter Blattpetersilie, Tabasco und Salz verrühren. Etwas vom Tomatenfond zum Verfeinern benutzen.



Zum Anrichten alle Zutaten in einer Schüssel arrangieren und mit Rucola und Cashewkernen garnieren.

Koch/Köchin: Lars Degner

Letzter Sendetermin: 15.10.2017