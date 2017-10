Hot Dog mit Krabben

Zutaten für die Tomatensoße (für 4-6 Personen):

¼ l Tomatensaft

2 EL Zucker

1 frische Chilischote

1 Passionsfrucht

Himbeer-Essig

Salz

Pfeffer

Olivenöl

Den Zucker in einen Stieltopf geben und erhitzen, bis er leicht braun wird und karamellisiert. Den Tomatensaft hinzufügen und alles gut verrühren, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Die Chilischote entkernen, in feine Streifen schneiden und in kleinen Mengen zur Soße geben, bis eine angenehme Schärfe entsteht. Nun die Passionsfrucht teilen, das Fruchtfleisch herauskratzen und in die Soße geben. Mit etwas Himbeer-Essig auffüllen und alles 10 Minuten bei milder Hitze köcheln lassen. Die pikante Tomatensoße mit Salz, Pfeffer und etwas Olivenöl abschmecken.

Zutaten für den Curry-Dip (für 4-6 Personen):

50 g (aus dem Glas) Mayonnaise

100 g (geringe Fettstufe) Naturjoghurt

1 unbehandelte Limette

1 TL Currypulver

etwas Olivenöl

Pfeffer

Salz

Mayonnaise und Joghurt in eine Schüssel geben und verrühren. Limettensaft, etwas abgeriebene Limettenschale und Currypulver unterrühren. Zum Schluss Salz, Pfeffer und etwas Olivenöl dazugeben.

Zutaten für den Hot Dog (für 4 Personen):

100 g Krabbenfleisch

4 Hot-Dog-Brötchen

4 Wiener Würstchen

4 EL Pankomehl

2 gekochte Eier

½ Bund Petersilie

etwas Butterschmalz

Die Eier hart kochen, abkühlen lassen und in Scheiben schneiden. Die Petersilie waschen, trocken und fein hacken. Das Pankomehl in eine Pfanne geben und ohne Fett goldbraun rösten. Kurz vor dem Servieren die Würste in Kochwasser garen. Etwas Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und die Würste anschließend kurz anrösten. Die Hot-Dog-Brötchen im Backofen, in einer Pfanne oder im Toaster ebenfalls kurz rösten.



Die Brötchen in eine Serviette oder offene Tüte legen und wie folgt belegen: Zuerst die Wurst in das Brötchen legen, dann die Soßen dazugeben. Auf die Soßen Eierscheiben, Petersilie und Panko-Brösel geben. Zum Schluss Krabben auf die Zutaten streuen.



Je nach Appetit und Anzahl der Gäste können Sie die Zutaten beliebig erhöhen. Die Soße und der Dip reichen auch für mehr als vier Brötchen.

Koch/Köchin: Rainer Sass

Letzter Sendetermin: 08.10.2017