Kartoffelpuffer mit zimtigem Apfelmus

Zutaten:

1 kg mehlig kochende Kartoffeln

2 Schalotten

1 Ei

4 EL Mehl

Salz

zum Braten Butterschmalz

500 g Äpfel

2 EL Rohrzucker

50 ml Apfelsaft

2 Zimtstangen

Die Kartoffeln schälen, waschen und mit der groben Reibe raspeln. Die Schalotten reiben und mit Ei, Mehl und einer Prise Salz vermischen. Alles in Butterschmalz anbraten.



Die Äpfel schälen und in feine Würfel schneiden. Zucker in einer heißen Pfanne karamellisieren lassen und Apfelstückchen hinzugeben. Das Ganze mit Apfelsaft ablöschen und die Zimtstangen in den Topf geben, anschließend zugedeckt 10 Minuten köcheln lassen. Die Apfelmasse zu Mus stampfen und mit den Kartoffelpuffern anrichten.

Koch/Köchin: Lars Degner

Letzter Sendetermin: 01.10.2017