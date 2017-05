Marinierte Austern auf Ratatouille und Avocadocreme

Zutaten für 4 Personen:

12 Austern

2 Limetten

Sushi-Essig

Sake

2 Schalotten

3 Stiele Koriander

1 rote Paprika

1 gelbe Paprika

1 Zucchini

1 Avocado

75 g Sauerrahm

60 g Panko

50 g Butter

1 EL Tomatenmark

Zitronensaft

Zitronenabrieb

Taco-Chips

Olivenöl

Rosmarin

Thymian

Salz

Pfeffer

Die Austern öffnen und aus der Schale herauslösen. Das Wasser aus den Austern mit Limettensaft, Sushi-Essig und Sake mischen und die fein gehackten Schalotten sowie den Koriander dazugeben und abschmecken. Die Austern in der Mischung für circa 20 Minuten marinieren.

Für das Ratatouille das Gemüse in feine Würfel schneiden. In einem Topf etwas Olivenöl erhitzen und das Gemüse darin anschwenken. Mit Tomatenmark, Salz und Pfeffer würzen und mit Rosmarin und Thymian verfeinern.



Für die Avocadocreme die Avocado halbieren und aus der Schale lösen. Die Avocado zerquetschen und mit Salz, Pfeffer und Sauerrahm verrühren.



Das Panko in Butter mit Salz rösten und mit dem Zitronenabrieb sowie einem Spritzer Zitronensaft abschmecken. Anschließend die zerbröselten Tacos darunter mischen.



Zum Anrichten zuerst die Austernschale auf einem Teller fixieren. Dazu eignet sich beispielsweise Kartoffelpüree. Das Ratatouille in die Austerschale einfüllen und etwas Avocadocreme dazugeben. Die Auster aus der Marinade nehmen und darauf legen und abschließend mit den Bröseln betreuen.

Koch/Köchin: Lars Degner

Letzter Sendetermin: 07.05.2017