Knusperdorsch mit Bohnen und Bratkartoffeln

Zutaten für den Dorsch (für 4 Personen):

600 g Dorsch

2 Eier

120 g gehobelte Mandeln

etwas Mehl

Butter

Salz

Pfeffer

Den Fisch in 4 gleich große Stücke portionieren, mit Salz und Pfeffer würzen und leicht mehlieren. Butter in einer Pfanne erhitzen und den Dorsch darin von beiden Seiten anbraten. Aus der Pfanne nehmen und in eine ofenfeste Form legen. Die Eier aufschlagen, mit den Mandeln vermengen und leicht salzen. Die Ei-Mandel-Masse auf den Dorschfilets verteilen und bei 170 Grad Umluft auf der obersten Schiene 4 Minuten im Ofen backen.

Zutaten für die Butterbohnen:

400 g grüne Bohnen

100 g Butter

Salz

Die Bohnen säubern, in Salzwasser kurz blanchieren und in Eiswasser abschrecken. Die Butter in einer Pfanne schmelzen, die Bohnen darin schwenken und mit Salz abschmecken.

Zutaten für die Bratkartoffeln:

480 g Pellkartoffeln

40 g gewürfelter Speck

40 g Zwiebeln

3 EL P Pflanzenöl

gehackte Petersilie

Salz

Pfeffer

Öl

Die Kartoffeln (vom Vortag) pellen und in dünne Scheiben schneiden. Die Speckwürfel mit etwas Öl in einer Pfanne auslassen. Die Zwiebeln würfeln und zusammen mit den Speckwürfeln anschwitzen. Die Kartoffelscheiben dazugeben und goldbraun braten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit Petersilie garnieren.

Zutaten für die Soße:

500 ml Wasser

1 Zwiebel

1 Lorbeerblatt

4 Pfefferkörner

2 EL Mehl

1 Eigelb

100 ml Sahne

1 EL Zitronensaft

50 g + 1 EL Butter

Salz

Die Zwiebel pellen und fein würfeln. In einem Topf in der Butter anschwitzen. Das Mehl hinzugeben und leicht anbräunen. Unter ständigem Rühren das Wasser langsam hinzufügen. Mit Lorbeerblatt, Salz und Pfefferkörnern würzen. Die Soße etwas köcheln lassen. Durch ein Sieb gießen und mit Zitronensaft sowie einer Butterflocke abschmecken. Eigelb und Sahne verquirlen und langsam in die Soße einrühren. Dadurch bekommt sie eine cremige Konsistenz.

Koch/Köchin: Marion Duppel

Letzter Sendetermin: 10.05.2017