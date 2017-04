Heringsfilet-Variationen auf Schmorgurken

Zutaten für das Heringsfilet "Strindberg" (für 4 Portionen) :

10 (filetierte) Heringe

100 g Zwiebel

175 g Senf

Salz

zum Panieren: Mehl

2 Eier

zum Anbraten: Öl

Wenn die Heringe noch nicht filetiert sind, müssen zuerst die Mittelgräten entfernt werden. Dafür mit einem scharfen Messer jeweils rechts und links direkt neben der Mittelgräte entlangschneiden und anschließend die Bauchgräten wegschneiden. Die Zwiebeln fein würfeln und mit dem Senf verrühren. Die Eier aufschlagen. Die Filets leicht mit Salz würzen und mit der Senf-Zwiebelmasse bestreichen. Im Anschluss vorsichtig in Mehl wenden, durch die Eiermasse ziehen und braten.

Zutaten für das panierte Heringsfilet:

10 (filetierte) Heringe

100 g Kräuterbutter

Salz

Pfeffer

zum Panieren: Eier

und Semmelmehl

zum Anbraten: Öl

Falls die Heringe noch nicht filetiert sind, vorgehen wie beim Heringsfilet "Strindberg". Die Filets ganz leicht flach klopfen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Kräuterbutter in feine Scheiben schneiden. Die Filets aufeinanderlegen, dazwischen die Kräuterbutter-Scheiben legen, das Ganze leicht andrücken. Die einzelnen Filets mit aufgeschlagenen Eiern und Semmelmehl panieren. Zum Schluss die Heringsfilets in einer Pfanne mit Öl anbraten. Die Kräuterbutter kann man auch durch andere Buttermischungen ersetzen, zum Beispiel Tomatenbutter, Zitronenbutter oder Currybutter.

Zutaten für die Schmorgurken:

2 große oder 3 kleinere Gurken

50 g Butter

80 g Zwiebel

100 g Kasseler

oder Scheiben vom Kochschinken

60 g Zucker

etwas Essig

zum Abbinden etwas Stärke

80 g Sauerrahm

frischer Dill

Die Gurken schälen, halbieren und das Kerngehäuse entfernen. Die Gurken anschließend in 1 cm breite Stücke schneiden, die Zwiebel fein würfeln und den Dill hacken. Kasseler oder Kochschinken in feine Würfel schneiden.



In einem Topf Butter auslassen und die Zwiebelwürfel darin anschwitzen. Den Zucker dazugeben und mit Essig ablöschen. Die Gurken hineingeben und leicht mit Salz und Pfeffer würzen. Das Gemüse kurz kochen lassen, den entstandenen Fond mit Stärke binden. Sauerrahm, Kasseler und Dill unterrühren. Alles noch einmal mit Salz, Pfeffer, Zucker und Essig abschmecken.

Für eine schönere Farbe etwas Kurkuma dazugeben.

Koch/Köchin: Lars Degner

Letzter Sendetermin: 23.04.2017