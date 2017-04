Avocado-Limetten-Kokos-Tarte

Zutaten für den Boden:

30 Datteln

160 g Pekannüsse

60 g Kokosraspel

Schale von 1 unbehandelten Limette

1 Prise Salz

Die Schale der Limette mit einer Zestenreibe raspeln. Anschließend diese mit Kokosraspel, Pekannüssen, Datteln und Salz in einer Küchenmaschine mixen, bis eine leicht klebrige, körnige Masse entsteht. Alternativ kann man dafür einen Standmixer verwenden.



Die körnige Masse in eine Springform füllen und mit der flachen Hand festdrücken. Mit Frischhaltefolie abdecken und in den Gefrierschrank stellen.

Zutaten für den Belag:

5 Avocados

150 ml Limettensaft

2 ½ EL Kokosöl

210 g Honig

2 TL abgeriebene Schale von 1 Limette

Avocados der Länge nach aufschneiden, Fleisch vom Kern sowie der Schale lösen und in eine Küchenmaschine füllen. Von den Limetten 2 EL Schale abreiben, anschließend auspressen (für den Saft benötigt man je nach Größe der Früchte 4-6 Stück). Den Saft mit Honig, Kokosöl und den Limettenzesten zur Avocado geben. So lange mixen, bis die Masse cremig ist und keine Stückchen mehr zu sehen sind.



Danach die Avocado-Masse auf den gekühlten Kuchenboden verteilen und mit einem Spatel oder einer Palette glattstreichen.



Mit Frischhaltefolie abdecken und für mindestens 2 Stunden ins Gefrierfach stellen. Vor dem Servieren mit etwas Kokosraspel bestreuen.

Letzter Sendetermin: 08.04.2017