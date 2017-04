Schweinefilet mit Äpfeln und Calvados

Zutaten (für 4 Personen):

750 g Schweinefilet

2 Äpfel

1 Bund Frühlingszwiebeln

1 Knoblauchzehe

frisch gezupfter Rosmarin

200 ml Sahne

4 EL Calvados

200 ml Fleischbrühe

2 EL Crème fraîche

1 EL Zitronensaft

Salz und Pfeffer

Paprika und Muskat

1 Prise Zucker

etwas Olivenöl

zum Anbraten: 1 EL Butter

Schweinefilets von Haut und Sehnen befreien. Knoblauchzehe pressen, Rosmarin fein hacken. Anschließend das Fleisch mit den Kräutern sowie Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Olivenöl und Butter in einer Pfanne erhitzen und die Filets darin von allen Seiten anbraten. Bratensatz in der Pfanne belassen. Anschließend das Fleisch in eine Auflaufform legen und im vorgeheizten Backofen bei 80 Grad noch etwa 90 Minuten garen.



Zwiebeln in Ringe schneiden, Äpfel in dünne Scheiben. Bratensatz in der Pfanne erhitzen, Zwiebelringe und Apfelscheiben darin anbraten. Mit Calvados ablöschen. Brühe und Sahne dazugeben und alles etwas einköcheln lassen. Zum Schluss Creme fraiche einrühren, dann die Soße mit Zucker und Zitronensaft abschmecken.



Schweinefilets aufschneiden, in die Auflaufform legen und mit der Soße übergießen und servieren.

Zutaten für den Wirsing:

800 g Wirsingkohl

100 g Würfelschinken

50 g Butter

Salz und Weißer Pfeffer

Muskat

250 ml Gemüsebrühe

Wirsingkohl in feine Streifen schneiden. Schinkenwürfel in einem Topf in Butter andünsten, Wirsing dazugeben und kurz anschmoren. Würzen und mit Gemüsebrühe aufgießen. Alles circa eine halbe Stunde köcheln lassen.



Dazu passen Salzkartoffeln mit frischer Petersilie.

Letzter Sendetermin: 09.04.2017