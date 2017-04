Asiatisches Gemüse mit Frühlingsrolle und Dip

Zutaten für das Gemüse (für 4 Personen):

2-3 Karotten

2 rote Zwiebeln

2 Zehen Knoblauch

2 Pastinaken

1 roter Rettich

1 Kohlrabi

½ Spitzkohl

4 EL milde Sojasoße

1 EL Honig

1 Chilischote

Saft von einer Zitrone

4 EL Olivenöl

etwas Ingwer

etwas frischer Koriander

Das Gemüse putzen, waschen, schälen und in feine Streifen schneiden. Die Blätter von dem Kohlrabi aufbewahren und ebenfalls klein schneiden. Den Knoblauch fein hacken. Das Gemüse - bis auf die Kohlrabiblätter - und den Knoblauch in Olivenöl mit anschwitzen. Mit den restlichen Zutaten würzen und abschmecken. Zum Schluss mit kleingeschnittenem Koriander und Kohlrabiblättern garnieren.

Zutaten für die Frühlingsrolle:

4 Blatt Frühlingsrollenteig

2 Stück Hähnchenbrust

2 EL Sojasoße

Saft und Abrieb von 1 Zitrone

1 Zehe Knoblauch

etwas Koriander

1 Messerspitze Currypaste

1-2 EL Olivenöl

Die Hähnchenbrüste jeweils in 4 lange Streifen schneiden. Die Sojasoße mit Currypaste, Zitronensaft und -abrieb, Sojasoße, Koriander, Knoblauch und Olivenöl aufmixen. Die Hähnchenbrüste darin circa 30 Minuten marinieren. Anschließend in den Frühlingsrollenteig einwickeln und im Ofen bei 200 Grad (Umluft) circa 20-25 Minuten backen, dabei mehrmals wenden. Der Frühlingsrollenteig kann auch in reichlich heißem Fett ausgebacken werden.

Zutaten für den Dip:

1 Avocado

1-2 Chilis

etwas Limettensaft

etwas braunen Zucker

1 Zehe Knoblauch

3 EL geröstete Cashewkerne

Meersalz

Alle Zutaten in einem Mixer miteinander vermengen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Mit Salz abschmecken.

Koch/Köchin: Tarik Rose

Letzter Sendetermin: 03.04.2017