Lammkeule mit Kartoffel-Bärlauch-Kissen und Rhabarbersoße

Zutaten für das Fleisch (für 4 Personen):

500 g Lammkeule

30 g Rapsöl

60 g Butter

1 Zweig Thymian

1 Zweig Rosmarin

1 Zehe Knoblauch

Salz und Pfeffer

Die Lammkeule zerlegen und parieren. Die Keulenteile salzen und in einer Pfanne in heißem Rapsöl von allen Seiten goldbraun anbraten. Die Pfanne vom Herd nehmen, Butter. Kräuter und Knoblauch hineingeben. Das Fleisch kurz darin wenden und immer wieder mit dem eigenen Saft begießen. Anschließend mit Pfeffer würzen. Anschließend auf einem Gitter im Ofen bei 120 Grad circa 15-20 Minuten garen, bis das Fleisch eine Kerntemperatur von 52 Grad erreicht hat. Vor dem Servieren an einem warmen Ort circa 10 Minuten ruhen lassen.

Zutaten für die Kartoffelkissen:

100 g Bärlauchblätter

50 g Butter

100 g Spinat

500 g große mehlige Kartoffeln

50 g Hartweizengrieß

50 g Mehl

1 Eigelb

Butter

Meersalz

Salz

Muskat

Die Bärlauchblätter waschen, die Butter zerlassen, den Spinat blanchieren und ausdrücken. Alles fein mixen und durch ein feines Sieb streichen.



Ein Backblech mit Meersalz bestreuen und die Kartoffeln darauf bei 170 Grad 45 Minuten backen. Bei Zimmertemperatur auskühlen lassen. Die Kartoffeln pellen und durch eine Kartoffelpresse drücken. 300 g der Kartoffelmasse zusammen mit den restlichen Zutaten und 50 g Bärlauchpaste verkneten. Mit Salz und geriebener Muskatnuss würzen. Aus der Masse kleine Rollen formen und daraus kleine Kissen abstechen. Diese in gut gesalzenem Wasser kurz vor dem Siedepunkt (circa 80 Grad) gar ziehen lassen. Danach direkt in etwas Butter schwenken und servieren.



Bei späterer Verwendung die Kartoffelkissen in Eiswasser abkühlen und bis zur weiteren Verwendung mit etwas Öl vermischen und kühl lagern.

Zutaten für das Selleriepüree:

1 kleiner Knollensellerie

120 g Kartoffeln

200 ml Milch

200 ml Sahne

100 g Butter

Salz

Muskat

Sellerie und Kartoffeln schälen und gleichmäßig würfeln. Milch und Sahne in einen Topf geben und leicht salzen. Sellerie- und Kartoffelwürfel hinzugeben und bei niedriger Hitze weich garen, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Das Gemüse in einen Mixer geben und die Butter hinzufügen. Alles fein mixen und mit Salz und Muskat abschmecken.

Zutaten für die Rhabarbersoße:

2 Stangen Rhabarber

3 Schalotten

155 g Butter

200 ml Rotwein

200 ml roter Portwein

400 ml Rhabarbersaft

1 Zehe Knoblauch

2 Zweige Zitronenthymian

10 g Speisestärke

Den Rhabarber schälen und die Schale aufheben. 130 g Rhabarber in feine Würfel schneiden und diese zur späteren Verwendung zur Seite stellen. Den Rest grob klein schneiden. Die Schalotten pellen und fein würfeln. 100 g davon zur Seite stellen. Den Rest der Schalotten grob würfeln und in 25 g Butter anschwitzen. Knoblauch, Zitronenthymian und alle Reste vom Rhabarber - bis auf die feinen Würfel - dazugeben und mitanschwitzen. Mit Rotwein und Portwein ablöschen und reduzieren lassen. Wenn die Flüssigkeit fast komplett verdampft ist, mit dem Rhabarbersaft auffüllen. Aufkochen und ziehen lassen. In einem zweiten Topf die Schalottenwürfel in 30 g Butter anschwitzen. Den Rhabarberfond durch ein feines Sieb auf die Schalottenwürfel passieren. Die Stärke mit 100 ml Wasser verrühren und den Rhabarberfond damit andicken. Kurz köcheln lassen. Die groben Rhabarberwürfel hinzugeben und die Soße mit der restlichen Butter aufschlagen.

Koch/Köchin: Volker Fuhrwerk

Letzter Sendetermin: 29.03.2017