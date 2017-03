Rehschnitzel mit Haselnusspanade

Zutaten für das Fleisch (für 4 Personen):

800 g Fleisch aus der Unterschale einer Rehkeule

250 g gemahlene Haselnüsse

250 g gehackte Haselnüsse

250 g Paniermehl

4 Eier

80 g Butterschmalz

Salz

Pfeffer

Wildgewürz

etwas Mehl

Das Fleisch von Sehnen und Häuten befreien. Das parierte Fleisch in acht etwa gleich große Stücke portionieren. Die Nüsse und das Paniermehl in einer Schale miteinander vermengen. Die Fleischstücke würzen und in Mehl wenden. Die Eier in eine Schüssel geben und verquirlen. Die Schnitzel zuerst in den verquirlten Eiern und anschließend in der Paniermehl-Nuss-Mischung wenden. In reichlich Butterschmalz goldbraun ausbacken.

Zutaten für den Rahmwirsing:

1 Kopf Wirsing

1 Möhre

1 kleines Bund Schnittlauch

250 g Sahne

Salz

Pfeffer

Muskat

etwas Speisestärke

Die äußeren Blätter und den Wurzelstrunk des Wirsings entfernen. Die Blätter vom Kopf abnehmen und die Rippen entfernen. Die Blätter aufrollen und in Streifen schneiden. Die Möhre schälen und fein würfeln. Wirsingstreifen und Möhrenwürfel in siedendem Salzwasser blanchieren und danach mit kaltem Wasser abschrecken. Die Sahne in einem Topf aufkochen, etwas reduzieren lassen und mit den Gewürzen sowie dem Schnittlauch abschmecken. Den Wirsing und die Möhrenwürfel kurz vor dem Servieren in der Sahne aufkochen und nochmals abschmecken. Bei Bedarf die Sahne mit etwas Speisestärke andicken.

Zutaten für die Semmelknödel:

6 (vom Vortag) Brötchen

50 g gewürfelte Zwiebel

50 g gewürfelter Speck

250 g Milch

3 Eier

20 g Butterschmalz

2 TL gehackte Petersilie

80 g Butter

Salz

Pfeffer

Muskat

etwas Paniermehl

Die Brötchen in kleine, circa 1 cm große Würfel schneiden. Speck- und Zwiebelwürfel in Butterschmalz auslassen und die Brötchenwürfel sowie die Petersilie hinzugeben. Die Eier aufschlagen und zur Brotmasse geben. Die Milch aufkochen und nach und nach über die Brötchenmasse geben. Alles gut verrühren, etwas quellen lassen und mit den Gewürzen abschmecken. Sollte der Teig zu breiig sein, etwas Paniermehl unterrühren. Zum gleichmäßigen Portionieren eignet sich ein Eiskugellöffel. Die Portionen mit nassen Händen zu glatten Kugeln formen und in siedendem Salzwasser garen. Sie sind fertig, wenn sie oben schwimmen. Die Butter in einer Pfanne zerlassen und etwas Paniermehl in die Pfanne geben. Die fertigen Knödel in den Butterbröseln schwenken.

Koch/Köchin: Christian Brüers

Letzter Sendetermin: 08.03.2017