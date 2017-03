Steckrübengemüse mit Schweinebauch-Spießen

Zutaten für das Gemüse (für 4 Personen):

500 g Steckrüben

180 g Möhren

1 kleine Zwiebel

40 g Butter

100 ml Weißwein

300 ml Schweinefond oder Gemüsefond

4 Stück Sternanis

Salz

Pfeffer

Steckrüben und Möhren schälen und in 13 x 13 mm grobe Würfel schneiden. Die Zwiebel pellen und in feine Würfel schneiden. Die Butter in einem Topf zerlaufen lassen, Sternanis und Zwiebelwürfel anschwitzen und mit Weißwein ablöschen. Den Wein reduzieren und die Steckrüben- und Möhrenwürfel zugeben. Alles mit dem Fond auffüllen und circa 12-15 Minuten bei kleiner Hitze garen.

Zutaten für den Schweinebauch:

500 g Schweinebauch

100 g Kräuter-Bouquets

2 Lorbeerblätter

3 ½ Zehen Knoblauch

3 EL Rapshonig

2 EL milde Sojasoße

1 kleine Chilischote

10 g Sesamöl

etwas Pökelsalz

Den Schweinebauch mit etwas Flüssigkeit, den Kräutern, 1 ½ Zehen Knoblauch und etwas Pökelsalz 3-4 Stunden knapp am Siedepunkt garen. Herausnehmen, zwischen zwei Blechen zusammenpressen und so abkühlen lassen. Den Schweinebauch in 3 x 3 cm große Stücke schneiden und auf kleine Spieße stecken.



Den restlichen Knoblauch fein schneiden und die Chilischote dritteln. Rapshonig, Sojasoße, Chilischote und Knoblauch in Sesamöl in einer Pfanne garen. Nach Bedarf etwas reduzieren lassen. Den Schweinebauch in die Marinade geben und glacieren.

Zutaten für das Anrichten:

1 Päckchen Kresse

Die glacierten Schweinebauchwürfel auf Holzspieße verteilen. Das Steckrübengemüse auf vorgewärmten Tellern anrichten. Die Schweinebauch-Spieße darauflegen und mit Kresse garnieren.

Koch/Köchin: Heinz Wehmann

Letzter Sendetermin: 06.03.2017