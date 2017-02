Gefüllter Teepfannkuchen

Zutaten (für 1 Blech):

1 EL Öl

2 große Möhren

1 rote Paprikaschote

1 Bund Lauchzwiebeln

200 g Fetakäse

125 g Mehl

1 TL Backpulver

5 Eier

125 ml Milch

125 ml Schwarzer Tee

Salz

1 Bund Petersilie

1 Bund Schnittlauch

400 g Schmand

Pfeffer

Ein Backblech mit Backpapier auslegen und mit Öl beträufeln. In den Backofen schieben und auf 175 Grad vorheizen.



Möhren und Paprika schälen, waschen und in feine Streifen schneiden. Lauchzwiebeln putzen, waschen und in feine Ringe schneiden. Feta zerbröckeln.



Für den Teig Mehl, Backpulver, Eier, Milch, Tee und etwa ½ TL Salz zu einem glatten Teig verrühren. Teig gleichmäßig auf das heiße Backblech gießen. Mit Gemüse und Feta bestreuen und etwa 20 Minuten backen.



Inzwischen die Kräuter waschen, trocken schütteln und fein schneiden. Mit Schmand verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.



Pfannkuchen mit dem Backpapier vom Blech ziehen. Von der langen Seite her aufrollen und in Stücke schneiden. Mit Kräuterschmand servieren.

Koch/Köchin: Gertrud Tjaden

Letzter Sendetermin: 25.02.2017