Gefüllter Schweinenackenbraten mit Spitzkohl

Zutaten für das Fleisch (für 4 Personen):

1,6 kg (ohne Knochen) Schweinenacken

400 g gewürztes Mett

2 EL Senf

80 g in Scheiben geschnittener Bacon

1 rote Paprika

½ Zwiebel

1 kleines Bund Blattpetersilie

3 EL Rapsöl

1 TL Zitronenpfeffer

2 TL Paprikapulver

1 TL getrocknetes Basilikum

2 TL Salz

ca. 700 ml Brühe

Salz

Pfeffer

Den Backofen auf 160 Grad vorheizen. Paprika und Zwiebel in feine Würfel schneiden, die Petersilie fein hacken und alles mit dem Mett in einer Schüssel vermengen. Den Schweinenacken zweimal längs aufschneiden, damit er gut gefüllt werden kann. Den ausgebreiteten Schweinenacken mit Senf bestreichen und mit Salz und Pfeffer würzen.



Den Bacon mittig in der Länge auslegen und anschließend die Hackfleischmischung auf dem Fleisch verteilen. Beide Längsseiten einschlagen, den Schweinenacken aufrollen und mit Küchengarn wie ein Paket verschnüren. Aus Rapsöl, Zitronenpfeffer, Paprikapulver, Basilikum und Salz eine Marinade mischen und das Fleisch damit von allen Seiten bestreichen. Anschließend auf ein Backblech legen und im vorgeheizten Ofen für circa 2 Stunden und 20 Minuten garen. Nach Bedarf mit etwas Flüssigkeit (zum Beispiel Brühe) übergießen.

Zutaten für den Spitzkohl:

1 Spitzkohl

300 ml Sahne

20 g Butter

Salz

Pfeffer

Muskatnuss

Den Spitzkohl in Streifen schneiden und gründlich waschen. In einem großen Topf die Butter zerlassen und den tropfnassen Spitzkohl darin anschwitzen. Salzen, pfeffern, mit der Sahne aufgießen und einmal aufkochen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken.



Den Rahmspitzkohl zu dem Braten servieren. Dazu passen am besten Salzkartoffeln.

Koch/Köchin: Gabi Schumacher

Letzter Sendetermin: 08.02.2017