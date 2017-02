Gebackener Ziegenkäse mit fermentiertem Rotkohl

Zutaten für den Rotkohl (für 4 Personen):

1 mittelgroßer Rotkohl

pro kg Kohl 20 g Salz

etwas frischer Ingwer

Pfeffer

Abrieb und Saft von 1 (Bio-) Orange

Abrieb und Saft von 1 (Bio-) Zitrone

Den Rotkohl fein schneiden oder reiben. Das Salz dazugeben und den Kohl solange kräftig durchkneten, bis sich Flüssigkeit bildet. Anschließend den Kohl in ein Weckglas umfüllen und mit einem Tuch bedecken. Das Ganze etwas beschweren, das Gefäß aber auf keinen Fall fest verschließen. Nun bei Raumtemperatur fermentieren. Das circa 5-7 Tage. Der Kohl darf dabei blubbern.



Den fermentierten Rotkohl mit fein geriebenem Ingwer und dem Abrieb und Saft einer Orange sowie einer Zitrone vermischen. Nochmals kräftig durchkneten und mit Pfeffer würzen. Ein wenig von dem Wasser des fermentierten Kohls für das Salatdressing aufbewahren.

Zutaten für den Ziegenkäse:

4 mittelgroße Rechtecke Brickteig

250 g Ziegenfrischkäse

1 Ei

etwas frischer Thymian

zum Braten: Öl

Das Ei in einer kleinen Schüssel mit einer Gabel verquirlen. Jedes der 4 Stücke Brickteig damit einpinseln. Den Teig mit dem Thymian bestreuen. Den Ziegenkäse vierteln und jeweils ein Viertel in der Mitte der einzelnen Teigstücke positionieren. Den Teig locker darum wickeln und an den Nähten gut zusammendrücken. Öl in einer Pfanne heiß werden lassen und die Teigstücke darin circa 1-2 Minuten ausbacken.

Zutaten für das Anrichten:

2 mittelgroße Feigen

250 g Feldsalat

1 TL Leinöl

1 TL Walnussöl

Die Feigen waschen, in Spalten schneiden und zusammen mit etwas Feldsalat auf einer Hälfte eines großen Tellers anrichten. In einem kleinen Gefäß das Wasser vom Rotkohl mit den beiden Ölsorten vermischen und alles über den Salat und die Feigen geben. Auf der anderen Hälfte des Tellers den Rotkohl anrichten und den gebackenen, noch warmen Ziegenkäse darauflegen.

Koch/Köchin: Tarik Rose

Letzter Sendetermin: 06.02.2017