Chicorée mit rosa Grapefruit und Garnelen

Zutaten für den Chicorée (für 4 Prsonen) :

4 gelbe Knollen Chicorée

1 rote Knolle Chicorée

70 g (Bio-) Butter

30 g (Bio-) Rapshonig

Salz

aus der Mühle: Pfeffer

2 rosa Grapefruits

¼ Chilischote

Den gelben Chicorée in grobe Stücke schneiden. Mit dem roten Chicorée ebenfalls so verfahren. Die Grapefruits filetieren und das Fruchtfleisch beiseitestellen. Den Schnittlauch waschen, abtropfen lassen und 24 Spitzen von circa 6 cm Länge schneiden. Den restlichen Teil in feine Ringe schneiden.



Eine mittelgroße Pfanne erhitzen und die Butter darin zerlaufen lassen. Den gelben Chicorée sowie den Rapshonig hinzufügen und das Gemüse garen. Wenn der Chicorée gar ist, die roten Blätter dazugeben. Alles mit Salz und Pfeffer würzen und mit der Bratflüssigkeit überziehen. Zum Schluss den Schnittlauch darüber streuen.

Zutaten für die Garnelen:

24 (Bio-) Garnelen

2 EL (Bio-) Butter

2 Schalotten

2 Zehen Knoblauch

1/4 Chilischote

Die Schalotten pellen und fein würfeln. Den Knoblauch pellen und fein schneiden. Die Garnelen zu zwei Drittel schälen, bis zum vorderen Drittel einschneiden und den Darm entfernen. Die Butter in eine Pfanne geben. Die Garnelen mit Salz und Pfeffer würzen und auf den Punkt garen. Schalottenwürfel, Chilischote und Knoblauch am Schluss kurz mitgaren.

Anrichten:

Den glacierten Chicorée auf Teller verteilen. Die Grapefruitspalten und Garnelen darauf arrangieren. Mit den Schnittlauchspitzen garnieren.

Koch/Köchin: Heinz Wehmann

Letzter Sendetermin: 30.01.2017