Feldsalat mit Kartoffel-Vinaigrette und Speck

Zutaten (für 4 Personen):

250 g Feldsalat

400 g Kartoffeln

60 g Schalotten

90 ml (Bio-) Sonnenblumenöl

100 ml Geflügelfond

20 g weißer Balsamico

125 ml (Bio-) Kefir

3 g englischer (sehr scharfer) Senf

Salz

aus der Mühle: Pfeffer

Feldsalat putzen, waschen und gut abtropfen lassen. Kartoffeln schälen und in circa 8 x 8 mm große Würfel schneiden. Schalotten pellen und in feine Würfel schneiden. Schalottenwürfel in 40 ml Sonnenblumenöl anschwitzen, die Kartoffelwürfel dazugeben und den Geflügelfond angießen. Alles circa 10-12 Minuten zugedeckt gar ziehen lassen.



Aus Balsamico-Essig, Kefir, Senf, Salz, Pfeffer und Sonnenblumenöl eine Vinaigrette herstellen. Zwei Drittel der Vinaigrette mit den gekochten Kartoffelwürfeln vermengen und nochmals abschmecken.

Zutaten für das Anrichten:

2 EL krosser, gewürfelter Speck

2 EL geröstete Nüsse

Die Kartoffel-Vinaigrette auf Tellern verteilen. Den Feldsalat daraufsetzen und mit der restlichen geschäumten Vinaigrette überziehen. Krosse Speckwürfel und geröstete Nüsse darüber verteilen.

Koch/Köchin: Heinz Wehmann

Letzter Sendetermin: 16.01.2017