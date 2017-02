Linsen-Currysuppe mit Süßkartoffeln und Kokosmilch

Zutaten (für 4 Personen):

300 g Süßkartoffeln

300 g Möhren

20-30 g Ingwer

2-3 Zehen Knoblauch

1 Zwiebel

ca. 150 g kleine Linsen, z.B. Rote Linsen oder Berglinsen

1-2 EL (mit Kurkuma) Currypulver

350 ml Wasser

300 ml Kokosmilch

1 Bund Koriander

1 Zitrone

Salz und Pfeffer

Süßkartoffeln, Möhren, Zwiebel und Knoblauch schälen. Von Ingwer vorsichtig die Schale abkratzen. Süßkartoffeln und Möhren in kleine, möglichst gleichgroße Würfel schneiden. Knoblauch, Zwiebel und Ingwer in feine Würfel schneiden.



Süßkartoffeln und Möhren in einem Topf in etwas Öl andünsten. Das Currypulver dazugeben und kurz mitanschwitzen - so werden die Aromen voll aktiviert. Dann Linsen, Knoblauch und Ingwer dazugeben und ebenfalls kurz mitanschwitzen. Wichtig: Es darf noch kein Salz dazugegeben werden, sonst bleiben die Linsen hart.



Mit Wasser aufgießen und bei geschlossenem Deckel etwa 20 Minuten leise köcheln lassen. Tipp: Wenn die Suppe eingefroren oder eingeweckt werden soll, die Kochzeit um 5-7 Minuten verkürzen, weil die Suppe zu einem späteren Zeitpunkt ja ein zweites Mal aufgekocht wird.



Wenn die Linsen weich sind, die Kokosmilch hinzufügen und alles noch einmal richtig durchziehen lassen. Dann erst mit Salz würzen. Koriander klein hacken. Eine Zitrone entsaften. Beides kurz vor dem Servieren unterheben und die Suppe nach Geschmack mit etwas Ingwer abrunden.

Tipp:

Die Linsensuppe kann man einfrieren oder einwecken, sie hält mindestens ein halbes Jahr.

Koch/Köchin: Tarik Rose

Letzter Sendetermin: 12.02.2017