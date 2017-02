Snack im Glas mit Avocado, Lachs und Granatapfel

Zutaten (für 1 Person):

1 Avocado

1 Granatapfel

1 (z.B. griechischer) Joghurt

ein paar Spritzer frischer Zitronensaft

20 g Rucola

2 EL Walnüsse

2-5 Scheiben geräucherter Lachs

1 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

Die Avocado der Länge nach halbieren, das Fruchtfleisch mit einem Löffel aus der Schale kratzen und direkt mit ein paar Spritzern Zitronensaft beträufeln. So wird die Avocado nicht braun. 1 Prise Salz und etwas frischen Pfeffer aus der Mühle dazugeben, dann pürieren. Wer keinen Pürierstab hat, bekommt die Avocado auch mit der Gabel klein gedrückt. Wer ein Glas mit entsprechend großer Öffnung hat, kann die Avocado direkt in das Glas geben und darin pürieren.



Den Granatapfel öffnen. Dazu am besten den oberen Teil wie einen Deckel rundum aufschneiden. Dann kann man die Kammern erkennen, in die der Granatapfel aufgeteilt ist. Entlang dieser Kammern die Schale einschneiden, den Granatapfel entlang des Schnittes aufbrechen und die Granatapfelkerne mit einer Gabel herauspulen. Schön sauber arbeiten, denn die rote Farbe des Granatapfels färbt recht nachhaltig. Die Granatapfelkerne auf die Avocado geben.



Den Joghurt mit einem Spritzer Zitronensaft, 1 Prise Salz, etwas Pfeffer aus der Mühle und 1 Esslöffel Olivenöl cremig rühren. Dann ebenfalls in das Glas geben und mit dem geräucherten Lachs bedecken. Rucola waschen, die Walnüsse grob hacken und beides ins Glas geben.



Im Kühlschrank hält sich der Snack zum Mitnehmen einen Tag.

Koch/Köchin: Tarik Rose

Letzter Sendetermin: 12.02.2017