In Kehdingen aufgewachsen, absolvierte Tim Kappelmann seine Ausbildung im Traditionsgasthof Knechthausen in Stade. Nach drei Berufsjahren in Wien kehrte er 2013 nach Stade zurück und ist seitdem Küchenchef im Knechthausen. Sein Motto: "Lecker, handwerklich gut, ohne Überforderung". Das kommt an. Seit Anfang 2017 empfiehlt der Guide Michelin das Restaurant.