Ganz einfach: Marmelade selbst kochen

Nicht alles, was wir im Alltag als Marmelade bezeichnen, ist auch welche. Was bedeuten die verschiedenen Begriffe im Handel?



Marmelade:

Laut EU-Definition enthält Marmelade ausschließlich Zitrusfrüchte, also beispielsweise Orangen. Erdbeermarmelade gibt es nach dieser Regelung also nicht. Auf Märkten, wo die Erzeuger ihre Ware direkt verkaufen, dürfen die Hersteller ihr Produkt aber trotzdem als Marmelade bezeichnen.



Konfitüre:

Sie besteht aus Früchten und Zucker. Der Fruchtgehalt muss mindestens 350 Gramm pro Kilo betragen, die "lösliche Trockenmasse" - vor allem Zucker und Geliermittel - mindestens 60 Prozent.



Konfitüre extra:

Sie unterscheidet sich von der einfachen Konfitüre durch einen höheren Fruchtgehalt. Er muss mindestens 450 Gramm pro Kilo betragen.



Fruchtaufstrich:

Für die Bezeichnung gibt es keine gesetzliche Definition. Der Anteil von Früchten und Zucker ist nicht vorgeschrieben, außerdem dürfen Fruchtaufstriche statt mit Zucker oder Honig auch mit anderen Mitteln, etwa Agavendicksaft, gesüßt werden.



Gelee:

Bei der Herstellung von Gelees werden nicht die ganzen Früchte, sondern nur der Fruchtsaft verwendet.