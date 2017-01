Stand: 02.01.2017 14:25 Uhr

Was tun bei einem Hexenschuss?

Typisch für einen Hexenschuss (Lumbago) ist ein reißender, sehr heftiger Schmerz im unteren Rücken. Betroffen ist häufig die Lendenwirbelsäule, weil dort in der tiefen Rückenmuskulatur zahlreiche Nervenbahnen und Muskelstränge verlaufen. Sind die Muskeln zum Beispiel durch Bewegungsmangel oder Verspannungen geschwächt, reicht eine abrupte Bewegung, ein falsches Bücken, Drehen oder Heben, damit die Muskulatur die Wirbelsäule blockiert. Auch Nässe, Kälte und Zugluft können einen Hexenschuss auslösen. Die Schmerzen sind bei einigen Betroffenen so heftig, dass sie sich am liebsten keinen Millimeter bewegen möchten.

Rückenschmerzen: Was tun beim Hexenschuss? Visite - 20.12.2016 20:15 Uhr Autor/in: Jutta Rosbach Ein Hexenschuss führt zu heftigen Rückenschmerzen. Wie kann man die Beschwerden lindern, einen Rückfall vermeiden und chronischen Rückenleiden vorbeugen?

Erste Hilfe beim Hexenschuss

Bei einem Hexenschuss können diese schnellen Maßnahmen Beschwerden lindern:



Auf dem Rücken legen, Beine in Stufenlage - dabei ist eine gerade Linie des Rückens wichtig. Eine harte Unterlage ist besser als eine weiche.

Eine Wärmflasche oder ein Kirschkernkissen kann die Schmerzen lindern.

Was beim Hexenschuss hilft

Nach einem Hexenschuss sollten Betroffene so viel wie möglich in Bewegung bleiben. Mittel wie Ibuprofen oder Diclofenac lindern die Schmerzen, sollten aber nur wenige Tage und nach ärztlicher Beratung genommen werden. Physiotherapie kann Patienten von akuten Schmerzen befreien und ihnen die normale Beweglichkeit zurückgeben.

Als falsch erwiesen haben sich frühere Empfehlungen, man solle sich nach einem Hexenschuss schonen. Auch Kortisonspritzen in den Gesäßmuskel werden in der Regel nicht mehr verabreicht, da Komplikationen wie Abszesse und Nekrosen entstehen können.

Hexenschuss vorbeugen

Wer zum Beispiel am Schreibtisch ständig in der gleichen Position verharrt, ist besonders anfällig für einen Hexenschuss. Nicht optimal ist beim Sitzen eine kerzengerade Haltung, weil sie ein Hohlkreuz verursacht. Besser den Bauch einziehen, den unteren Rücken gerade halten und die Brust nach vorn schieben. Das entlastet die Gelenke der Wirbelsäule.

Interviewpartner Interviewpartner im Studio:

Dr. Oliver Brinker, D.O. (DAAO), Facharzt für Orthopädie und Allgemeinmedizin, Schwerpunkt Osteopathie

Praxis Felsenburg

Kopperpahler Allee 39, 24119 Kronshagen

Tel. (0431) 670 75 97

Internet: www.osteopath-kiel.de



Interviewpartner m Beitrag:

Dr. Annette Wittig, Orthopädin

Praxisgemeinschaft Falkenried

Straßenbahnring 15, 20251 Hamburg

Tel. (040) 422 77 27, Fax: (040) 490 81 85

E-Mail: info@praxisgemeinschaft-falkenried.de

Internet: praxisgemeinschaft-falkenried.de

Dieses Thema im Programm: Visite | 20.12.2016 | 20:15 Uhr