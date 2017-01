Quiz: Was Ernährung bei Diabetes ausmacht

Ernährungsumstellung, Gewichtsreduktion und richtiges Essen: Diabetes Typ 2 kann man mit gesunder Kost und Bewegung durchaus heilen. Studien machen deutlich: Fast jeder Zweite kann das schaffen! Nicht jeder Betroffene muss lebenslang Insulin spritzen oder Tabletten einnehmen. Denn eine Insulinresistenz ist wieder umkehrbar. Das zeigen die Ernährungs-Docs in Folge 12.



Was steckt aber eigentlich hinter Diabetes, wie schlimm ist diese Krankheit, und was kann man mit der Ernährung dagegen tun? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz! Haben Sie alle Fragen richtig beantwortet, dann können Sie am Gewinnspiel teilnehmen: Wir verlosen 3 x 1 Buch der Ernährungs-Docs - jeweils mit über 70 Rezepten, vielen Alltagstipps und Ernährungstagebuch als Beilage - nach Wahl:



entweder das umfassende Buch zur Sendung ("Wie Sie mit der richtigen Ernährung Krankheiten vorbeugen und heilen können")

oder das neue Buch speziell zum Thema Diabetes - es erscheint Ende März im ZS Verlag. Mit etwas Glück gehören Sie zu den Ersten, die es in den Händen halten.

