Stand: 21.03.2017 15:54 Uhr

Mit Fitness-Apps gegen den Winterspeck

Die Vögel zwitschern, die Temperaturen steigen und die Jeans kneift noch etwas - höchste Zeit, etwas gegen den Winterspeck zu unternehmen. Für alle, die sich an ihre guten Vorsätze kaum noch erinnern, gibt es Hoffnung: Fitness-Apps! Damit gehören Ausreden wie "Keine Zeit", oder "Schlechtes Wetter" der Vergangenheit an, denn mit diesen Apps trainiert man bequem und mit wenig Zeitaufwand zu Hause.

Bei Youtube und in den App-Stores findet man viele kostenfreie Yoga-Apps und -Videos, die eine gute Vorlage für ein wenig Wohnzimmer-Yoga bieten. Eine kostenfreie iOS-App nennt sich "Asana Rebel". Es gibt sie auch als Web-App, die man auf allen Gerätetypen nutzen kann. Sie enthält - kostenfrei - sechs kurze Workouts unterschiedlicher Länge als ansprechende Video-Anleitungen. Großer Pluspunkt: Das Training startet mit einem Warm-up und man bekommt Hinweise darauf, wie man die Übungen richtig ausführt. Das Verletzungsrisiko wird damit gemindert.

Sieben Minuten, eine Wand und ein Stuhl

Ein neuer Fitness-Trend kommt, wie so vieles, aus den USA. Amerikanische Wissenschaftler haben ein Trainingsprogramm entwickelt, mit dem man mit wenig Zeitaufwand in kurzer Zeit viel erreichen soll. Für iOS-Nutzer heißt die entsprechende App "Seven Minutes", für Android-Nutzer "7-Minuten-Workout". Beide Apps sind kostenfrei in den App-Stores erhältlich. Positiv ist, dass keinerlei Hilfsmittel benötigt werden. Alles, was man für die Übungen braucht, sind etwa sieben Minuten Zeit, eine Wand und ein stabiler Stuhl. Ein animiertes Video führt durch die zwölf Übungen, die jeweils 30 Sekunden dauern und von zehnsekündigen Pausen unterbrochen werden. Auch bei Youtube sind zahlreiche Versionen dieser Trainingsmethode zu finden. Unter Umständen wird also nicht mal ein Smartphone benötigt.

