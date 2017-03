Stand: 22.03.2017 07:48 Uhr

Legionellen: Gefährliche Keime im Trinkwasser

Legionellen im Trinkwasser können zu schweren Lungenentzündungen führen. Experten schätzen, dass sich in Deutschland jedes Jahr 30.000 Menschen mit den Bakterien infizieren. Immer wieder gibt es Todesfälle. Die Erreger gedeihen in warmem Süßwasser und werden über Wasserleitungen übertragen. Im Wasserdampf, zum Beispiel unter der Dusche, können sich Legionellen zu Hunderten tummeln und beim Einatmen gefährlich werden.

Biofilm lässt Bakterien gedeihen

In geringer Anzahl sind Legionellen natürlicher Bestandteil von Oberflächengewässern und Grundwasser. Sie vermehren sich am besten bei Temperaturen zwischen 25 und 45 Grad. Besonders in Wasserleitungen von Gebäuden finden die Erreger gute Wachstumsbedingungen. Denn in den Rohren können sich sogenannte Biofilme bilden, in denen sich die Bakterien besonders gut vermehren können. Gummi und Kunststoff in Leitungen und Armaturen fördert die Entstehung eines Biofilms.

Bei Temperaturen von mehr als 60 Grad werden Legionellen abgetötet. In Zeiten hoher Heiz- und Wasserkosten reduzieren jedoch viele Verbraucher und öffentliche Einrichtungen die Wassertemperatur und den Wasserverbrauch. Dadurch entstehen oft optimale Lebensbedingungen für Legionellen.

Übertragung per Wassertröpfchen

Legionellen werden durch zerstäubtes oder vernebeltes Wasser übertragen, zum Beispiel aus Duschen, Luftbefeuchtern, Wasserhähnen und Klimaanlagen. Eine Infektion ist auch an Wasserfällen, Wasserrutschen, Whirlpools und Fontänen möglich. Die Tröpfchen mit den Erregern verbreiten sich in der Luft und werden eingeatmet. Bereits eine geringe Keimzahl reicht aus, um schwere Erkrankungen zu verursachen. Gefährdet sind vor allem Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, chronisch Kranke, ältere Menschen und Babys. Bei hoher Keimzahl können sich auch gesunde Menschen infizieren. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch wurde bisher nicht beobachtet.

Lungenentzündung, Fieber, Harnwegsinfekt

Eine Infektion mit Legionellen kann unterschiedliche Erkrankungen auslösen:

Die Legionärskrankheit ist eine schwere Form der Lungenentzündung. Sie entwickelt sich typischerweise sehr rasch mit Brust- und Kopfschmerzen, Husten, Schüttelfrost und hohem Fieber von mehr als 40 Grad. Dabei kann es zu schweren Verwirrtheitszuständen kommen. Gelegentlich treten Bauchschmerzen mit Durchfall und Erbrechen auf. Die Lungenentzündung verläuft häufig schwer und dauert rund vier Wochen. Bei etwa jedem zehnten Betroffenen verläuft sie tödlich.

ist eine schwere Form der Lungenentzündung. Sie entwickelt sich typischerweise sehr rasch mit Brust- und Kopfschmerzen, Husten, Schüttelfrost und hohem Fieber von mehr als 40 Grad. Dabei kann es zu schweren Verwirrtheitszuständen kommen. Gelegentlich treten Bauchschmerzen mit Durchfall und Erbrechen auf. Die Lungenentzündung verläuft häufig schwer und dauert rund vier Wochen. Bei etwa jedem zehnten Betroffenen verläuft sie tödlich. Das Pontiac-Fieber ist eine milde Verlaufsform der Legionelleninfektion. Es beginnt Beschwerden wie bei einer Grippe: Fieber, Unwohlsein, Kopf- und Gliederschmerzen, auch Brustschmerzen und Husten sind möglich. In der Regel heilt die Erkrankung von selbst innerhalb von zwei bis fünf Tagen aus. Spätfolgen und Todesfälle sind bisher nicht beschrieben.

ist eine milde Verlaufsform der Legionelleninfektion. Es beginnt Beschwerden wie bei einer Grippe: Fieber, Unwohlsein, Kopf- und Gliederschmerzen, auch Brustschmerzen und Husten sind möglich. In der Regel heilt die Erkrankung von selbst innerhalb von zwei bis fünf Tagen aus. Spätfolgen und Todesfälle sind bisher nicht beschrieben. In einigen Fällen können Legionellen zu einem Harnwegsinfekt führen.

Legionellen erkennen und behandeln

Legionellen sind mit einem Urin-Test im Labor nachweisbar. Allerdings wird nur selten auf Legionellen getestet, sodass nur wenige Erkrankungen gefunden und gemeldet werden. Mithilfe eines entsprechenden Antibiotikums aus der Gruppe der Makrolidantibiotika (Clarithromcin oder Roxythromycin) lassen sich Legionelleninfektionen in der Regel gut behandeln.

Infektion mit Legionellen vorbeugen

Überall dort, wo Wasserdampf entsteht, raten Experten zur Vorsicht:



Wurde die Dusche längere Zeit nicht benutzt, einige Minuten mit heißem Wasser durchspülen. Dabei das Fenster öffnen und den Raum verlassen.

Wer länger als drei Tage verreist war, sollte alle Leitungen im Haus durchspülen, bis Frischwasser aus dem Hahn kommt. Frisches Wasser ist deutlich kälter als abgestandenes Wasser.

Wasserhähne regelmäßig reinigen und entkalken, um Legionellen den Nährboden zu entziehen.

Der Temperaturregler bei der Trinkwassererwärmung sollte auf mindestens 60 Grad eingestellt werden. Die Temperatur in den Leitungen sollte nicht unter 55 Grad fallen. Allerdings muss auf Verbrühungsgefahr geachtet werden.

Untersuchung auf Legionellen ist Pflicht

Hausbesitzer mit mehr als drei Mietwohnungen sind gesetzlich verpflichtet, das Wasser mindestens alle drei Jahre von einer Fachfirma auf Legionellen untersuchen zu lassen. Bei Ferienwohnungen sogar jedes Jahr. Für öffentliche Gebäude besteht eine Pflicht zur jährlichen Untersuchung des Wassers. Bei Überschreitung des Grenzwertes von 100 Legionellen pro 100 Milliliter muss das Gesundheitsamt informiert werden.

